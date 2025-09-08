F1 Monza, le pagelle: Verstappen uno e trino, Leclerc al... Rally di Monza

Ha definito i suoi primi giri alla stregua di un rally, tanto era instabile la sua SF-25 nella bagarre iniziale. Peccato che al tradizionale Rally dell'Autodromo manchino ancora tre mesetti! Ripassi al Parco dalle parti di Natale... Disperatamente arrembante nei primi giri, Charles ha incassato il sorpasso alla prima cura di Lesmo da parte di Piastri (il monegasco però era rallentato da Norris) ma non si è perso d'animo e tre chilometri più in là si è momentaneamente ripreso la terza posizione dall'australiano. Da lì in avanti una cinquantina di passaggi ultramotivazionali (serviva però ben altro) nel tunnel rosso di Monza. Roba forte, da portarsi dentro per sempre... anche se adesso non porta punti, solo rimpianti.