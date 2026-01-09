Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

Nel segno della continuità: si chiamerà SF-26 la nuova Ferrari

Tra due settimane esatte la presentazione della monoposto

di Stefano Gatti
09 Gen 2026 - 15:19
© Ferrari HP

Con una breve clip video sui propri account social, la Ferrari ha comunicato che la monoposto che prenderà parte al prossimo Campionato del Mondo di Formula Uno si chiamerà SF-26. Una scelta nel segno della continuità (si spera solo limitatamente al suo nome) con quella che Charles Leclerc e sir Lewis Hamilton hanno portato in gara con risultati nettamente al di sotto delle aspettative nella stagione 2025. La nuova SF-26 (sigla di progetto 678) verrà presentata tra due settimane esatte: venerdì 23 febbraio, tre giorni prima del via della prima sessione di test precampionato che si svolgerà (a porte chiuse) da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio) al Circuit de Catalunya di Barcellona.

La combinazione tra la sigla "SF" (Scuderia Ferrari) e le ultime due cifre dell'anno in corso da quattro stagioni una costante nella denominazione delle Rosse di Maranello destinate al Mondiale di Formula Uno. La prima era stata la SF-23 di tre anni fa appunto, guidata nel Mondiale da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Prima della F1-75 del 2022 (a celebrare i settantacinque anni della Ferrari stessa), la monoposto scesa in pista nel Mondiale 2021 era denominata SF21.

formula 1
ferrari

