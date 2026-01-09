Nel segno della continuità: si chiamerà SF-26 la nuova Ferrari

La combinazione tra la sigla "SF" (Scuderia Ferrari) e le ultime due cifre dell'anno in corso da quattro stagioni una costante nella denominazione delle Rosse di Maranello destinate al Mondiale di Formula Uno. La prima era stata la SF-23 di tre anni fa appunto, guidata nel Mondiale da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Prima della F1-75 del 2022 (a celebrare i settantacinque anni della Ferrari stessa), la monoposto scesa in pista nel Mondiale 2021 era denominata SF21.