Audi gioca d'anticipo, filming day a Barcellona prima di tutti

La Casa dei Quattro Anelli pronta al battesimo dell'asfalto in Spagna venerdì 9 gennaiodi Stefano Gatti
© AUDI Revolut F1 Team
Dopo aver diffuso la notizia della prima messa in moto della propria power unit montata sul telaio, Audi si prepara a compiere un altro piccolo ma significativo passo verso il debutto in Formula Uno. Il team diretto da Mattia Binotto sta infatti preparando il debutto in pista della propria R26 venerdì 9 gennaio a Barcellona. Il contesto sarebbe ovviamente quello di un filming day con chilometraggio limitato a duecento chilometri e pneumatici "demo". Audi insomma si prepara a giocare d'anticipo e a farlo sull'asfalto del Circuit de Catalunya che poi a fine mese ospiterà da lunedì 26 a venerdì 30 la prima cinque giorni di test - a porte chiuse - delle monoposto realizzate secondo il nuovo regolamento tecnico.
Non deve sorprendere l'eventuale battesimo della pista della R26 tedesca, visto che la recentissima notizia del primo fire up si riferiva ad un evento che risale al 19 dicembre scorso. Il filming day servirà ad ingegneri e meccanici Audi di procedere ad una prima e quantomai opportuna verifica di procedure e sistemi operativi: quella per intenderci che l'altro team esordiente Cadillac ha potuto solo in parte svolgere a metà novembre del 2025 ad Imola utilizzando una Ferrari di due anni prima (il team USA utilizza per tre anni la power unit di Maranello) con Sergio Perez al volante.
Tornando ad Audi, la squadra che ha basi operative a Hinwil (Svizzera), Neuburg (Germania) e un'antenna tecnologica anche in Inghilterra (a Bicester, cittadina dell'Oxfordshire dove un tempo aveva sede la March) sarà tra le prime a presentare ufficialmente la propria monoposto: martedì 20 gennaio a Berlino. Prima della Casa dei Quattro Anelli solo Red Bull/Racing Bulls e Team Haas.