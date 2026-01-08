Audi gioca d'anticipo, filming day a Barcellona prima di tutti

Tornando ad Audi, la squadra che ha basi operative a Hinwil (Svizzera), Neuburg (Germania) e un'antenna tecnologica anche in Inghilterra (a Bicester, cittadina dell'Oxfordshire dove un tempo aveva sede la March) sarà tra le prime a presentare ufficialmente la propria monoposto: martedì 20 gennaio a Berlino. Prima della Casa dei Quattro Anelli solo Red Bull/Racing Bulls e Team Haas.