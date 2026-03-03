Dichiarazioni

Max Verstappen: un futuro lontano dalla Formula 1?

Helmut Marko, ex Red Bull, ha dichiarato in un'intervista che il fuoriclasse olandese potrebbe lasciare il Circus per nuove esperienze in pista

di Tommaso Marcoli
03 Mar 2026 - 09:53
© Getty Images

© Getty Images

La nuova generazione di monoposto non sembra aver suscitato l'entusiasmo dei piloti. Uno, in particolare, ha espresso tutto il suo dissenso e i suoi dubbi sulle power unit ibride, arrivando a definirle come "Formula E sotto steroidi". D'altronde Max Verstappen è così: un pilota straordinario in pista capace di portare il limite sempre un po' più in là. Per migliorarsi, servono gli strumenti più efficaci e gli stimoli giusti ma, se mancano, un talento come il suo potrebbe decidere di esprimersi altrove.
Lontano dalla F1?
Dunque un futuro lontano dal Circus non sembra essere una prospettiva così improbabile. O almeno questo è quanto dichiarato da Helmut Marko: ex consulente e Deus ex machina di Red Bull. In un'intervista rilasciata a Kleine Zeitung, il manager austriaco ha dichiarato che sull'eventualità di un addio "È possibile, ma è ancora relativamente giovane e potrebbe tornare in Formula 1 ad un certo punto. Credo che prima o poi ci sarà sicuramente un ritorno ai motori a 8 o 10 cilindri. Questi saranno poi alimentati da carburanti sostenibili, il che eliminerà anche la questione molto criticata delle emissioni". 
Altre esperienze sportive
In effetti Max Verstappen non ha mai nascosto la sua passione per le corse a ruote coperte. A settembre 2025 ha debuttato nel campionato GT3 a bordo di una Ferrari 296, vincendo in modo clamoroso la 4 ore del Nürburgring. Il pilota olandese è anche titolare della scuderia Verstappen Racing con cui corre nel GT World Challenge Europe. L'impegno è stato confermato anche nel 2026 a bordo di vetture Mercedes-AMG GT3 Evo. Insomma, l'orizzonte per Verstappen non si ferma alla sola F1.

