Serie A: Doveri arbitra il derby, Rocchi si affida all'esperienza dopo le polemiche di Inter-Juve
Per il fischietto di Roma 1 sarà la quinta stracittadina di Milano in carriera. Abisso al Var
Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Milan-Inter, in programma domenica 8 alle 20.45. Una scelta all'insegna dell'esperienza quella del designatore Gianluca Rocchi per il big match tra la capolista Inter e il Milan, attualmente a -10 ma che punta a tenere vive le speranze di scudetto, dopo le polemiche post Inter-Juventus, affidata a La Penna. Doveri dirigerà il suo quinto derby in carriera: l'ultimo è stato la semifinale di ritorno di Coppa Italia dell'anno scorso, con il successo per 3-0 dei rossoneri. Negli altri precedenti: Milan-Inter 0-3 del 21 febbraio 2021, Milan-Inter 1-1 del 7 novembre 2021 e Milan-Inter 0-2 del 21 settembre 2019. Doveri ha diretto 39 volte la squadra nerazzurra, con un bilancio di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, e 34 il Milan con 19 successi, 9 pareggi e sei sconfitte. Al Var ci sarà Abisso, Avar Di Bello. Tutte le designazioni della 28.a giornata:
NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA
ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
LECCE – CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
FIORENTINA – PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI
GENOA – ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO
MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO