Serie A: Doveri arbitra il derby, Rocchi si affida all'esperienza dopo le polemiche di Inter-Juve

Per il fischietto di Roma 1 sarà la quinta stracittadina di Milano in carriera. Abisso al Var

05 Mar 2026 - 13:02
Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Milan-Inter, in programma domenica 8 alle 20.45. Una scelta all'insegna dell'esperienza quella del designatore Gianluca Rocchi per il big match tra la capolista Inter e il Milan, attualmente a -10 ma che punta a tenere vive le speranze di scudetto, dopo le polemiche post Inter-Juventus, affidata a La Penna. Doveri dirigerà il suo quinto derby in carriera: l'ultimo è stato la semifinale di ritorno di Coppa Italia dell'anno scorso, con il successo per 3-0 dei rossoneri. Negli altri precedenti: Milan-Inter 0-3 del 21 febbraio 2021, Milan-Inter 1-1 del 7 novembre 2021 e Milan-Inter 0-2 del 21 settembre 2019. Doveri ha diretto 39 volte la squadra nerazzurra, con un bilancio di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, e 34 il Milan con 19 successi, 9 pareggi e sei sconfitte. Al Var ci sarà Abisso, Avar Di Bello. Tutte le designazioni della 28.a giornata:

NAPOLI – TORINO    Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV:      PERRI
VAR:     MAGGIONI
AVAR:      MAZZOLENI

CAGLIARI – COMO    Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV:      AYROLDI
VAR:      NASCA
AVAR:      GUIDA

ATALANTA – UDINESE     Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV:       FERRIERI CAPUTI
VAR:      DI BELLO
AVAR:       MERAVIGLIA

JUVENTUS – PISA    Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV:      TURRINI
VAR:     MARINI
AVAR:     GIUA

LECCE – CREMONESE    h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV:       PAIRETTO
VAR:      DI PAOLO
AVAR:    FOURNEAU

BOLOGNA – H. VERONA    h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV:     MASSA
VAR:     GIUA
AVAR:     MARINI

FIORENTINA – PARMA    h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV:     FELICIANI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:     MARIANI

GENOA – ROMA     h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV:     BONACINA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:       MANGANIELLO

MILAN – INTER    h. 20.45
DOVERI
BACCINI – BERTI
IV:       MARCHETTI
VAR:     ABISSO
AVAR:     DI BELLO

LAZIO – SASSUOLO    Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV:     TREMOLADA
VAR:    PATERNA
AVAR:      ABISSO

