Serie A: Doveri arbitra il derby, Rocchi si affida all'esperienza dopo le polemiche di Inter-Juve

Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Milan-Inter, in programma domenica 8 alle 20.45. Una scelta all'insegna dell'esperienza quella del designatore Gianluca Rocchi per il big match tra la capolista Inter e il Milan, attualmente a -10 ma che punta a tenere vive le speranze di scudetto, dopo le polemiche post Inter-Juventus, affidata a La Penna. Doveri dirigerà il suo quinto derby in carriera: l'ultimo è stato la semifinale di ritorno di Coppa Italia dell'anno scorso, con il successo per 3-0 dei rossoneri. Negli altri precedenti: Milan-Inter 0-3 del 21 febbraio 2021, Milan-Inter 1-1 del 7 novembre 2021 e Milan-Inter 0-2 del 21 settembre 2019. Doveri ha diretto 39 volte la squadra nerazzurra, con un bilancio di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, e 34 il Milan con 19 successi, 9 pareggi e sei sconfitte. Al Var ci sarà Abisso, Avar Di Bello. Tutte le designazioni della 28.a giornata: