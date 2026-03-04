Leclerc: "Voglio vincere con la Ferrari, ma è presto per sbilanciarci"

Domenica all'alba Charles Leclerc ci riproverà. Stagione numero nove in rosso. Dopo un 2025 da incubo, il monegasco fresco di matrimonio, spera di poter essere in lotta per il campionato: "La mia ambizione è quella di vincere il Mondiale con la Ferrari. È un qualcosa di molto forte, che rimarrà fino a quando ce la faccio. È presto per sbilanciarsi anche perché non abbiamo idea del potenziale degli avversari. Mercedes, McLaren e Red Bull ci sembrano ben preparate, molto forti e abbastanza vicine, ma la Mercedes forse è un po' avanti".

Leclerc ha sottolineato l'importanza di ripartire da un foglio bianco. È tornato sui test: "Abbiamo lavorato bene. Tutto è fluito perfettamente, non abbiamo avuto grossi problemi, quello che interessava capire l'abbiamo verificato, ma aspettiamo i riscontri in Australia".

La Ferrari sembra avere un vantaggio in partenza: "È un qualcosa che abbiamo preso in considerazione sin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a focalizzarci su questo nuovo regolamento. Lo start non sembra un'area critica per noi". E sul nuovo modo di guidare dei piloti, dichiara: "Per quel che si è visto in pista, non ci sono sorprese. Alcuni usano marce più basse per cercare di ricaricare di più la batteria, ma questo era ampiamente atteso". Servirà più il piede o la testa? Ecco la risposta: "Il piede servirà come sempre, mentre la testa più di prima. I fattori che fanno la differenza non cambieranno."