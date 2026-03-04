DICHIARAZIONI

Leclerc: "Voglio vincere con la Ferrari, ma è presto per sbilanciarci"

In un'intervista rilasciata ad Autosprint e riportata sul Corriere dello Sport il pilota della Ferrari parla in vista della nuova stagione.

di Redazione
04 Mar 2026 - 08:29
Domenica all'alba Charles Leclerc ci riproverà. Stagione numero nove in rosso. Dopo un 2025 da incubo, il monegasco fresco di matrimonio, spera di poter essere in lotta per il campionato: "La mia ambizione è quella di vincere il Mondiale con la Ferrari. È un qualcosa di molto forte, che rimarrà fino a quando ce la faccio. È presto per sbilanciarsi anche perché non abbiamo idea del potenziale degli avversari. Mercedes, McLaren e Red Bull ci sembrano ben preparate, molto forti e abbastanza vicine, ma la Mercedes forse è un po' avanti". 
Leclerc ha sottolineato l'importanza di ripartire da un foglio bianco. È tornato sui test: "Abbiamo lavorato bene. Tutto è fluito perfettamente, non abbiamo avuto grossi problemi, quello che interessava capire l'abbiamo verificato, ma aspettiamo i riscontri in Australia".
La Ferrari sembra avere un vantaggio in partenza: "È un qualcosa che abbiamo preso in considerazione sin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a focalizzarci su questo nuovo regolamento. Lo start non sembra un'area critica per noi". E sul nuovo modo di guidare dei piloti, dichiara: "Per quel che si è visto in pista, non ci sono sorprese. Alcuni usano marce più basse per cercare di ricaricare di più la batteria, ma questo era ampiamente atteso". Servirà più il piede o la testa? Ecco la risposta: "Il piede servirà come sempre, mentre la testa più di prima. I fattori che fanno la differenza non cambieranno."

