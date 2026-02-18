Juventus, infortunio Bremer: gli esami danno esito negativo. Fiducia per David
Gli esami al difensore brasiliano regalano buone notizie al mondo bianconero: non si esclude il rientro già per la prossima partita con il Como. Anche il canadese dà buoni segnali
La paura
Dopo una mezza giornata di apprensione la Juventus e Luciano Spalletti possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto Gleison Bremer presso il JMedical non hanno evidenziato alcuna lesione. Lo staff medico bianconero valuterà quotidianamente il difensore brasiliano in vista del prossimo impegno dei bianconeri in programma sabato alle 15 quando allo Stadium arriverà il Como di Fabregas in una sfida fondamentale nella corsa al quarto posto.
Alla mezz'ora del primo tempo della sfida con il Galatasaray, Gleison Bremer ha lasciato il campo a causa di un problema alla coscia destra. Il difensore bianconero ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Federico Gatti.
Fiducia anche per David
Anche per Jonathan David, costretto al forfait nella gara di Champions League contro il Galatasaray per un fastidio all'inguine, sono arrivate buone notizie: non sono stati riscontrati guai seri, il canadese ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno alla Continassa. Il prossimo impegno della squadra di Spalletti sarà sabato alle 15, allo Stadium arriverà il Como di Fabregas in una sfida fondamentale nella corsa al quarto posto che vale l'accesso in Champions.