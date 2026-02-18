Juventus, infortunio Bremer: gli esami danno esito negativo. Fiducia per David

Dopo una mezza giornata di apprensione la Juventus e Luciano Spalletti possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto Gleison Bremer presso il JMedical non hanno evidenziato alcuna lesione. Lo staff medico bianconero valuterà quotidianamente il difensore brasiliano in vista del prossimo impegno dei bianconeri in programma sabato alle 15 quando allo Stadium arriverà il Como di Fabregas in una sfida fondamentale nella corsa al quarto posto.



Alla mezz'ora del primo tempo della sfida con il Galatasaray, Gleison Bremer ha lasciato il campo a causa di un problema alla coscia destra. Il difensore bianconero ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Federico Gatti.