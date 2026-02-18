Stadio Franchi, Funaro: "Iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole"
"Questo è un momento cruciale, hanno iniziato il montaggio delle travi in acciaio, che andranno a sorreggere sia i gradoni che sono stati fatti in fabbrica e che verranno portati successivamente, sia quello che reggerà la copertura. È la parte che 'regge' tutta la nuova costruzione della curva". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un punto stampa al cantiere dello stadio Artemio Franchi.
A proposito dei rapporti della Fiorentina, la sindaca ha detto che "col club abbiamo sempre continuato il dialogo. E stiamo continuando a dialogare". Sulla possibilità che la Regione investa sull'impianto sportivo Funaro ha affermato che "col presidente Giani ci confrontiamo quotidianamente. La collaborazione tra tutti i livelli istituzionali c'è sempre". La prima cittadina ha risposto anche sugli Europei di calcio 2032 e sulla candidatura di Firenze, anche dopo il sopralluogo di ieri in città da parte di Uefa e Figc: "Se ci sarà una proroga per l'invio della documentazione delle candidature visti i ritardi degli stadi? Non abbiamo avuto notizie di questo tipo. Noi siamo già nella fase di esecuzione avanzata dei lavori. Il nostro auspicio come città di Firenze è riuscire a entrare" nella rosa degli impianti che ospiteranno "Euro 2032. Sarebbe una bella occasione, soprattutto per la città".