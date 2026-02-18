Stadio Franchi, Funaro: "Iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole"

A proposito dei rapporti della Fiorentina, la sindaca ha detto che "col club abbiamo sempre continuato il dialogo. E stiamo continuando a dialogare". Sulla possibilità che la Regione investa sull'impianto sportivo Funaro ha affermato che "col presidente Giani ci confrontiamo quotidianamente. La collaborazione tra tutti i livelli istituzionali c'è sempre". La prima cittadina ha risposto anche sugli Europei di calcio 2032 e sulla candidatura di Firenze, anche dopo il sopralluogo di ieri in città da parte di Uefa e Figc: "Se ci sarà una proroga per l'invio della documentazione delle candidature visti i ritardi degli stadi? Non abbiamo avuto notizie di questo tipo. Noi siamo già nella fase di esecuzione avanzata dei lavori. Il nostro auspicio come città di Firenze è riuscire a entrare" nella rosa degli impianti che ospiteranno "Euro 2032. Sarebbe una bella occasione, soprattutto per la città".