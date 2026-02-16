Stella vede rosso: "Ferrari e Mercedes meglio di noi sul passo gara ma..."

"Devo dire che per noi questo test è stato estremamente positivo in termini di chilometri che siamo riusciti a ottenere a livello di affidabilità ed efficienza. Abbiamo passato in rassegna tutta la lista dei test che dovevamo ancora completare per poter deliberare la nuova auto, che è un progetto completamente nuovo. C'è un aspetto positivo nel lavoro che siamo riusciti a fare finora. I primi due giorni a Barcellona hanno richiesto un bel po' di lavoro per far partire il progetto, ma a partire dal terzo giorno nello Shakedown Test a Barcellona e poi nella prima sessione di Sakhir direi che il nostro bilancio è piuttosto positivo".