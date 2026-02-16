FORMULA 1

Stella vede rosso: "Ferrari e Mercedes meglio di noi sul passo gara ma...

Il Team Principal dei campioni del mondo elogia la concorrenza ma al tempo stesso la "avvisa"

di Stefano Gatti
16 Feb 2026 - 15:06
© Getty Images

© Getty Images

"In termini di ritmo di gara, posso confermare che la Ferrari sembra piuttosto competitiva. Nella simulazione che ha fatto Lewis Hamilton a Sakhir - in pista nello stesso momento c'erano Kimi Antonelli e noi con Oscar Piastri - penso che i nostri due rivali siano stati più veloci di noi e anche la simulzione di Charles Leclerc era piuttosto competitiva e allo stesso livello. Invito però tutti a stare attenti ad attribuire troppa rilevanza a ciò che vediamo nei test. Tuttavia penso che al momento si possano mettere Ferrari e Mercedes in cima alla lista, in termini di squadre già pronte dal punto di vista della performance." 

Pretattica o reale preoccupazione? Andrea Stella mostra rispetto e una sfumatura di inquietudine per le prestazioni messe in mostra dal resto delle Big Four del Mondiale (e in particolare di Ferrari e Mercedes) dopo lo Shakedown Test di Barcellona e più ancora dopo la prima delle due sessioni precampionato di Sakhir. Il Team Principal McLaren non sembra però disposto a rinunciare al ruolo di grande favorito per il tris iridato tra i Costruttori e per il bis tra i piloti e dà appuntamento ai rivali per il secondo round di test a Sakhir, in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio. 

© Getty Images

© Getty Images

"Devo dire che per noi questo test è stato estremamente positivo in termini di chilometri che siamo riusciti a ottenere a livello di affidabilità ed efficienza. Abbiamo passato in rassegna tutta la lista dei test che dovevamo ancora completare per poter deliberare la nuova auto, che è un progetto completamente nuovo. C'è un aspetto positivo nel lavoro che siamo riusciti a fare finora. I primi due giorni a Barcellona hanno richiesto un bel po' di lavoro per far partire il progetto, ma a partire dal terzo giorno nello Shakedown Test a Barcellona e poi nella prima sessione di Sakhir direi che il nostro bilancio è piuttosto positivo". 

