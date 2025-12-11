Design, performance e anima green: Geely e Jameel Motors accelerano in Italia con Geely EX5 e Starray EM-i

Starray EM-i: l'ibrido plug-in che ha conquistato Torino - Oltre alla Geely EX5, Geely arriva sul mercato italiano anche con Starray EM-i Super Hybrid, SUV plug-in che interpreta al meglio la filosofia del brand: efficienza, prestazioni e stile europeo. Grande protagonista al Salone dell'Auto di Torino 2025, la vettura adotta il powertrain EM-i, un sistema ibrido avanzato che assicura consumi ridotti, autonomia estesa in elettrico e un'erogazione fluida. Perfetta per un uso quotidiano, ma anche con un carattere brillante che piacerà agli automobilisti più esigenti. Il design è uno dei suoi punti di forza: linee dinamiche, proporzioni moderne e una cura estetica pensata per incontrare il gusto dei driver italiani. Gli interni, tecnologici e premium, alzano il livello di comfort, grazie a materiali di qualità e a un infotainment di ultima generazione.