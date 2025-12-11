Design, performance e anima green: Geely e Jameel Motors accelerano in Italia con Geely EX5 e Starray EM-i
Garanzia a vita per i primi 1000 clienti, tecnologia d'avanguardia e una visione chiara sulla mobilità sostenibile: così il brand punta a scuotere il mercato nel nostro Paese
Geely e Jameel Motors Italia entrano nell'arena tricolore dell'automotive con due SUV che parlano la lingua della performance sostenibile. La Geely EX5 100% elettrica e la nuova Starray EM-i Super Hybrid, presentata in anteprima al Salone dell'Auto di Torino 2025, segnano il debutto ufficiale del marchio nel nostro Paese. Un ingresso deciso, che unisce design contemporaneo, powertrain evoluti e un pacchetto servizi che punta a rivoluzionare l’esperienza d’acquisto.
Geely EX5: il SUV full electric che spinge sul futuro - La Geely EX5 è il biglietto da visita del brand nel mondo a zero emissioni. Un SUV compatto, tecnologico e progettato per offrire una guida immediata, fluida e silenziosa. Costruita su un'impostazione moderna, la Geely EX5 porta in Italia una proposta full electric accessibile ma ricca di contenuti: design pulito, abitacolo ampio e una dotazione tecnologica sviluppata per chi vuole entrare nell'elettrico senza rinunce.
Starray EM-i: l'ibrido plug-in che ha conquistato Torino - Oltre alla Geely EX5, Geely arriva sul mercato italiano anche con Starray EM-i Super Hybrid, SUV plug-in che interpreta al meglio la filosofia del brand: efficienza, prestazioni e stile europeo. Grande protagonista al Salone dell'Auto di Torino 2025, la vettura adotta il powertrain EM-i, un sistema ibrido avanzato che assicura consumi ridotti, autonomia estesa in elettrico e un'erogazione fluida. Perfetta per un uso quotidiano, ma anche con un carattere brillante che piacerà agli automobilisti più esigenti. Il design è uno dei suoi punti di forza: linee dinamiche, proporzioni moderne e una cura estetica pensata per incontrare il gusto dei driver italiani. Gli interni, tecnologici e premium, alzano il livello di comfort, grazie a materiali di qualità e a un infotainment di ultima generazione.
Una strategia chiara: rete solida, servizi premium e vicinanza al cliente - Il debutto dei due modelli è solo il primo step della strategia condivisa tra Geely Auto e Jameel Motors Italia. L'obiettivo è costruire una rete vendita e assistenza di alto livello, con concessionarie operative nelle zone a maggior densità di immatricolazioni. Niente guerra di prezzi: Geely punta su qualità, affidabilità e trasparenza, con servizi che valorizzano l'esperienza d'uso. Tra questi, programmi di manutenzione programmata e assistenza stradale premium già previsti per i clienti italiani.
Garanzia a vita: un unicum nel panorama italiano - Il colpo di scena arriva con un'iniziativa che cambia le regole del gioco: garanzia a vita per i primi 1.000 clienti che acquisteranno un nuovo veicolo Geely. Una copertura valida per il primo proprietario e fino a 250.000 km, nata per premiare i "pionieri" del marchio in Italia. Un gesto che trasmette fiducia nella qualità costruttiva e avvicina ulteriormente il brand ai clienti.
Geely: un DNA globale con cuore europeo - Con cinque studi di design internazionali - uno anche a Milano - e centri R&D sparsi tra Europa e Asia, Geely porta in Italia una visione profondamente internazionale. Nel 2024 ha superato i 2,17 milioni di veicoli venduti, confermando la propria crescita costante e la capacità di leggere con anticipo le tendenze della mobilità.
