UTMB World Series Finals: gli atleti scelgono la mobilità responsabile
Due terzi degli iscritti al sorteggio per le Finals di fine agosto si sono impegnati per ridurre l'impatto ambientaledi Stefano Gatti
© UTMB Press Office
In seguito al sorteggio per le UTMB World Series Finals 2026 (lunedì 24-domenica 30 agosto) HOKA UTMB Mont-Blanc presenta i principali numeri di questa nuova edizione, che riflettono un interesse in costante crescita, all’interno di quote di partecipazione rimaste volontariamente costanti da oltre dieci anni. L’organizzazione ribadisce il proprio impegno a garantire lo sviluppo dell’evento secondo un modello responsabile e sostenibile, anche attivando misure concrete per ridurre l’impatto ambientale, tra cui incentivi legati alle scelte di mobilità degli atleti.
© UTMB Press Office
+29.000
È il numero di candidature ricevute per il sorteggio delle UTMB World Series Finals, a conferma di un entusiasmo sempre più forte. La domanda di partecipazione è aumentata in tutte e tre le gare principali, con le preiscrizioni in crescita del 16% per l’UTMB (quasi 10.400), del 14% per la CCC (quasi 7.200) e del 16% per la OCC (quasi 11.400) rispetto al 2025. Se questo crescente interesse riflette la forte attrattività delle Finals di fine agosto, l’organizzazione riconosce che inevitabilmente, ogni anno, un numero sempre maggiore di corridori rimane escluso dal sorteggio. Fedele ai propri impegni, l’HOKA UTMB Mont-Blanc ha mantenuto invariato il numero di pettorali dal 2006 per preservare i paesaggi alpini, rispettare le comunità locali e garantire ai concorrenti un’esperienza di qualità.
"Ogni anno l’HOKA UTMB Mont-Blanc alimenta un sogno condiviso da migliaia di corridori in tutto il mondo e siamo orgogliosi di vedere così tanti appassionati desiderosi di vivere questa avventura. Purtroppo, il sorteggio lascia inevitabilmente molti atleti senza pettorale e siamo pienamente consapevoli di quanto questa delusione sia legittima, considerando il tempo, l’energia e le aspettative investite nel percorso di qualificazione. Per ragioni normative e per responsabilità verso corridori, volontari e territorio, il numero di pettorali deve rimanere rigorosamente limitato e non può essere aumentato. A tutti coloro che non sono stati selezionati desideriamo esprimere il nostro sostegno e incoraggiamento, con la speranza di poterli accogliere presto su una delle linee di partenza". (Isabelle Viseux-Poletti - Direttrice di UTMB France)
© UTMB Press Office
11
È il numero medio di Running Stones detenute dai corridori sorteggiati per l’UTMB, rispetto alle 7 per la CCC e alle 5,5 per la OCC. Dal 2022 l’espansione del circuito UTMB World Series permette a un numero sempre maggiore di atlete e atleti di vivere l’esperienza UTMB vicino a casa, accumulare Running Stones e costruire progressivamente il proprio percorso verso le Finali. Un circuito globale che valorizza il radicamento locale e l’identità delle singole comunità. Nel 2025, il 73% dei partecipanti proveniva dal Paese ospitante o da Paesi confinanti, mentre oltre il 90% era originario dello stesso continente.
+630.100 €
È l’importo raccolto tramite i pettorali solidali, grazie a 285 pettorali assegnati a sostegno di quindici associazioni che operano nei settori della salute, dell’ambiente, della solidarietà e dell’inclusione. Un’iniziativa che offre ad atlete e atleti la possibilità di collegare la propria partecipazione alle UTMB World Series Finals a un impegno concreto, rafforzando la dimensione responsabile dell’evento.
© UTMB Press Office
2/3
Due terzi dei corridori iscritti al sorteggio hanno selezionato il boost mobilità, impegnandosi a raggiungere le valli del Monte Bianco seguendo itinerari a minore impatto ambientale, evitando l’uso dell’auto privata. Introdotto nell’ambito della Politica di Mobilità Responsabile dell’evento, il bonus ha garantito ai partecipanti un aumento del 30% delle possibilità di sorteggio. Questo dato riflette il forte sostegno della community verso un approccio che mira a incoraggiare una mobilità più sostenibile, con l’obiettivo di ridurre del 20% l’impronta di carbonio dell’evento entro il 2030.
+250.000 €
Questo importo rappresenta il contributo carbonio collettivo dei corridori, corrispondente alle emissioni generate dai loro viaggi di andata e ritorno tra casa e l’evento. Tutti i partecipanti hanno contribuito nell’ambito della Politica di Mobilità Responsabile di HOKA UTMB Mont-Blanc. A questo importo si aggiungono i contributi dell’organizzazione, dei partner non corridori e degli espositori, con l’obiettivo di compensare la maggior parte delle emissioni legate all’evento. Tutti i fondi raccolti vengono gestiti interamente da un organismo indipendente, responsabile dell’identificazione e della verifica dei progetti, garantendone la qualità e l’impatto reale.
© UTMB Press Office
+76% dei partecipanti sono europei
Nell’ambito delle 8 gare dell’HOKA UTMB Mont-Blanc 2026, il 76,3% dei partecipanti proviene dall’Europa, con una netta rappresentanza di Francia, Italia e Svizzera, che insieme costituiscono quasi il 53% degli iscritti. La distribuzione geografica rimane sostanzialmente stabile rispetto alle edizioni precedenti, confermando il radicamento europeo dell’evento, pur mantenendo una significativa apertura internazionale. Quest’anno sono rappresentate 129 nazionalità - otto in più rispetto al 2025 - a testimonianza della crescita costante della community UTMB World Series a livello globale. In generale, la quota di partecipazione femminile su tutte le gare è pari a 26%, evidenziando un progressivo incremento della presenza delle donne in tutti i formati. L’edizione 2026 segna inoltre una prima assoluta con l’integrazione della MCC e della ETC nel sistema di sorteggio, una novità accolta con grande entusiasmo. La TDS conferma ancora una volta la propria attrattività, con pettorali esauriti in poche ore, dimostrando un entusiasmo sempre molto elevato per tutti i formati proposti. Infine, la YCC mette in evidenza il crescente interesse dei giovani runners per l’universo UTMB.
© UTMB Press Office
UTMB World Series
UTMB World Series è il circuito di trailrunning che riunisce i migliori atleti della disciplina e gli appassionati di trail, nell'ambito dei più prestigiosi eventi internazionali che si svolgono in alcuni dei luoghi più belli del pianeta. Il circuito UTMB World Series affonda le sue radici nella passione per la montagna e nel rispetto per l'ambiente, e offre agli appassionati di trail la possibilità di vivere l'avventura dell'UTMB in tutto il mondo, partecipando ad eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e Americhe. Partecipando alle gare del circuito, tutti i corridori avranno la possibilità di iniziare il loro personale percorso verso l'HOKA UTMB Mont-Blanc, che ospita le prestigiose finale delle UTMB World Series. Nato nel maggio 2021 dalla collaborazione tra UTMB Group e The IRONMAN Group, il circuito UTMB® World Series riunisce 64 eventi in 29 Paesi. Per maggiori informazioni: https://utmb.world/it.
© UTMB Press Office
UTMB Group
Fin dalla creazione dell'HOKA UTMB Mont-Blanc nel 2003 da parte di un gruppo di amici appassionati, UTMB Group è stato la forza trainante dietro lo sviluppo del trail running. L'HOKA UTMB® Mont-Blanc è l'evento più atteso di questo sport, e ogni anno 10mila corridori conquistano il proprio posto sulla linea di partenza. UTMB Group è stato pioniere anche della tecnologia LiveTrail, un innovativo servizio digitale che supporta la gestione delle gare di endurance. Apprezzato da centinaia di migliaia di atleti, UTMB è diventato un marchio globale, premium e leader di categoria. Nel mese di maggio 2021 UTMB Group ha avviato una partnership con The IRONMAN Group per lanciare il circuito UTMB World Series, che include molti dei migliori eventi internazionali per fornire accesso esclusivo all'evento più iconico di questo sport, l'HOKA UTMB Mont-Blanc. Il circuito UTMB World Series è costruito sui principi fondanti dell'HOKA UTMB Mont-Blanc: superamento di se stessi, fair-play, solidarietà, rispetto per le persone e per l'ambiente. Scopri di più su https://utmb.world/it.