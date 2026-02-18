UTMB World Series Finals: gli atleti scelgono la mobilità responsabile

"Ogni anno l’HOKA UTMB Mont-Blanc alimenta un sogno condiviso da migliaia di corridori in tutto il mondo e siamo orgogliosi di vedere così tanti appassionati desiderosi di vivere questa avventura. Purtroppo, il sorteggio lascia inevitabilmente molti atleti senza pettorale e siamo pienamente consapevoli di quanto questa delusione sia legittima, considerando il tempo, l’energia e le aspettative investite nel percorso di qualificazione. Per ragioni normative e per responsabilità verso corridori, volontari e territorio, il numero di pettorali deve rimanere rigorosamente limitato e non può essere aumentato. A tutti coloro che non sono stati selezionati desideriamo esprimere il nostro sostegno e incoraggiamento, con la speranza di poterli accogliere presto su una delle linee di partenza". (Isabelle Viseux-Poletti - Direttrice di UTMB France)