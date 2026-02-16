Aston Martin: oggetto misterioso oppure flop? Alonso: "È solo questione di tempo"

Manca all'appello solo l'Aston Martin. In avvicinamento al secondo e ultimo test precampionato, il team guidato da Adrian Newey è ad un tempo la delusione e l'oggetto misterioso della marcia verso il Mondiale che scatta domenica 8 marzo in Australia. Piloti e management della "verdona" prendono tempo e attribuiscono il deficit prestazionale registrato nella prima delle due tre giorni di test di Sakhir da un lato alla "chimica" ancora acerba tra squadra e Honda, dall'altro (e più sostanzialmente) al ritardo con il quale la AMR 26 ha preso la pista nello Shakedown Test di fine gennaio a Barcellona. Pochi giri (e poco "fieno") messo in cascina al Circuit de Catalunya, chilometraggio insufficiente anche tra mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio in Bahrain. Nel suo immancabile (e molto opportuno) ruolo di motivatore a tutti i costi, Fernando Alonso ci ha messo del suo, attribuendo il gap Aston Martin rispetto a buona parte delle rivali alla necessità di risolvere a Sakhir un lavoro di sgrossatura che la concorrenza aveva potuto completare due settimane prime in Spagna. Peccato che la scorsa settimana in Bahrain Aston Martin abbia pagato dazio pure alla Williams, che allo Shakedown Test non si era neppure presentata per il ritardo nell'allestimento della sua FW48. Lo spagnolo però non la mandare a dire quando afferma che Aston Martin si è presentata tardi a Barcellona e non ha neppure approfittato dell'opportunità filming day, sottolineando come Audi, un team al debutto (okay, al ri-debutto, nascendo dalle ceneri Sauber) era già in pista subito dopo le ultime festività.