FORMULA 1

Aston Martin: oggetto misterioso oppure flop? Alonso: "È solo questione di tempo"

Il due volte campione spagnolo morde il freno dopo la pre...partenza falsa del team di Silverstone

di Stefano Gatti
16 Feb 2026 - 12:06
© Getty Images

© Getty Images

Manca all'appello solo l'Aston Martin. In avvicinamento al secondo e ultimo test precampionato, il team guidato da Adrian Newey è ad un tempo la delusione e l'oggetto misterioso della marcia verso il Mondiale che scatta domenica 8 marzo in Australia. Piloti e management della "verdona" prendono tempo e attribuiscono il deficit prestazionale registrato nella prima delle due tre giorni di test di Sakhir da un lato alla "chimica" ancora acerba tra squadra e Honda, dall'altro (e più sostanzialmente) al ritardo con il quale la AMR 26 ha preso la pista nello Shakedown Test di fine gennaio a Barcellona. Pochi giri (e poco "fieno") messo in cascina al Circuit de Catalunya, chilometraggio insufficiente anche tra mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio in Bahrain. Nel suo immancabile (e molto opportuno) ruolo di motivatore a tutti i costi, Fernando Alonso ci ha messo del suo, attribuendo il gap Aston Martin rispetto a buona parte delle rivali alla necessità di risolvere a Sakhir un lavoro di sgrossatura che la concorrenza aveva potuto completare due settimane prime in Spagna. Peccato che la scorsa settimana in Bahrain Aston Martin abbia pagato dazio pure alla Williams, che allo Shakedown Test non si era neppure presentata per il ritardo nell'allestimento della sua FW48. Lo spagnolo però non la mandare a dire quando afferma che Aston Martin si è presentata tardi a Barcellona e non ha neppure approfittato dell'opportunità filming day, sottolineando come Audi, un team al debutto (okay, al ri-debutto, nascendo dalle ceneri Sauber) era già in pista subito dopo le ultime festività.

"Ci sono molte cose che dobbiamo sbloccare ma sappiamo cosa fare. Perdere Barcellona non è stato l'ideale. Stiamo facendo un passo alla volta e abbiamo individuato le aree da migliorare. Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo dovuto partire sulla difensiva e diventare molto più forti nella seconda parte della stagione, e ci credo ancora. Nella seconda metà dell'anno saremo dove vogliamo essere. Intanto la macchina che schiereremo a Melbourne sarà molto diversa da quella del precampionato. Newey ha l'esperienza che serve. Ha attraversato tempi migliori e altri più difficili ma è un vincente ed è da oltre trent'anni in Formula Uno. È solo questione di tempo, ma vogliamo che quel tempo sia il più breve possibile." (Fernando Alonso)

© Getty Images

© Getty Images

Il secondo round di test precampionato (da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio) in Bahrain dovrebbe mostrare i primi frutti della parnership Aston Martin-Honda... o forse no. Perchè da un lato (e in positivo, per gli uomini in verde) sono in molti a ritenere che la AMR 26 che scenderà in pista a Mebourne sarà molto diversa da quella di questo precampionato e che Adrian Newey non ha perso il suo tocco magico. Dall'altro però lo spauracchio è quello di un flop Honda come quello registrato a metà dello scorso decennio nella partnership tra il costruttore giapponese e la McLaren, del quale aveva fatto le spese... Fernando Alonso che senza giri di parole aveva paragonato quello Honda ad un "motore da GP2". Beffa nella beffa, quello stesso motore a partire dal 2019 avrebbe progressivamente rilanciato la Red Bull, spingendo Max Verstappen verso tutti e quattro i suoi attuali titoli iridati consecutivi con la power unit giapponese ribattezzata Red Bull Powertrains.

formula 1
test
bahrain
flop
oggetto misterioso
alonso
questione di tempo

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Verstappen e Norris

Verstappen boccia la nuova F1, Norris lo fulmina: "Ritirati, chi ti obbliga a stare qui?"

micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

Mercedes davanti a tutti, problema tecnico per Hamilton: la terza giornata di test in Bahrain

Verstappen farà un test con la Formula E?

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro

Notizie del giorno
Vedi tutti
L'Inter arriva in NBA
13:46
L'Inter arriva in NBA
13:44
Juventus, con il Galatasaray per dimenticare l'Inter: Spalletti con il dubbio Thuram
13:36
Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic
13:34
Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic
13:33
Milan, il punto sui rinnovi di Tomori e Loftus-Cheek