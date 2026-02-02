FORMULA 1

Mercedes lancia la sfida. Antonelli: "Ho fatto esperienza, mi sento pronto"

Il pilota italiano descrive le sue sensazioni di guida dopo lo Shakedown Test di Barcellona

di Stefano Gatti
02 Feb 2026 - 14:27




Svelata ufficialmente online la livrea della Mercedes W17 già vista la scorsa settimana a Barcellona, dove George Russell e Andrea Kimi Antonelli l'hanno guidato per tre giorni nello Shakedown Test, in buona sostanza fissando in alto l'asticella e "spaventando" la concorrenza in termini di ritmo sulla distanza e performance sul giro secco: un avvio molto brillante, solo in parte "sporcato" da Lewis Hamilton con il miglior tempo della settimana, messo a segno negli ultimi minuti della giornata finale di venerdì, quando le Frecce d'Argento avevano già lasciato il Circuit de Catalunya.

ANDREA KIMI ANTONELLI

"L'anno scorso ho accumulato tantissima esperienza e quest'anno si aprono tante nuove opportunità, per tutti.  Da parte sento di essere molto più preparato. A Barcellona abbiamo imparato molto, sia noi piloti che la squadra, ma ovviamente c'è ancora tanto da scoprire. La W17 è diversa, lo dico in senso positivo: un po' più piccola, più leggera e anche più corta e agile, credo più divertente da guidare. E la power unit a pieno acceleratore ti dà veramente un calcio nel fondoschiena. Sono sincero: al primo giro ho provato a spingere subito forte e sono rimasto davvero impressionato, non vedo l'ora di guidarla di nuovo in Bahrain".

GEORGE RUSSELL

"Sono impaziente di iniziare, c'è stato negli ultimi quattordici mesi tanto lavoro da parte di tutti nella nostra nuova macchina. Abbiamo iniziato a conoscerla al simulatore, poi però è la realtà a fare la differenza, quando l'ho guidata a Silverstone e ovviamente a Barcellona. È un po' più piccola e più leggera rispetto alle monoposto della generazione precedente, quindi è più agile nelle curve e in definitiva piacevole da guidare. Penso che le gare saranno anche più divertenti da seguire. Quando premi il push button la macchina vola letteralmente in rettilineo e l'aerodinamica attiva la rende anche più audace".

TOTO WOLFF

"Kimi ha avuto una buona stagione l'anno scorso: ottimi risultati e poi qualche difficoltà. Fa tutto parte del processo di un adattamento ad una Formula Uno che ha ritmi folli, soprattutto per quello che riguarda gli impegni di un pilota da Gran Premio fuori dall'abitacolo. Sono contento di come Kimi abbia gestito questo passaggio e ora che conosce tutti i circuiti le cose saranno un po' più semplici. Non potrà però abbassare la guardia perché ha al suo fianco un compagno di squadra velocissimo come George, che è un vero punto di riferimento. Anche per l'intera squadra: George ha indicato la direzione anche nei momenti difficili. Il limite della macchina ha sempre coinciso con il suo limite. E poi abbiamo un ottimo pilota di riserva come Fredrik Vesti che è ormai perfettamente integrato nel team. Kimi e George sanno che se dovesse capitare loro... un'intossicazione alimentare, ci sarà qualcuno in grado di sostituirli degnamente!"

