Mercedes lancia la sfida. Antonelli: "Ho fatto esperienza, mi sento pronto"

"Kimi ha avuto una buona stagione l'anno scorso: ottimi risultati e poi qualche difficoltà. Fa tutto parte del processo di un adattamento ad una Formula Uno che ha ritmi folli, soprattutto per quello che riguarda gli impegni di un pilota da Gran Premio fuori dall'abitacolo. Sono contento di come Kimi abbia gestito questo passaggio e ora che conosce tutti i circuiti le cose saranno un po' più semplici. Non potrà però abbassare la guardia perché ha al suo fianco un compagno di squadra velocissimo come George, che è un vero punto di riferimento. Anche per l'intera squadra: George ha indicato la direzione anche nei momenti difficili. Il limite della macchina ha sempre coinciso con il suo limite. E poi abbiamo un ottimo pilota di riserva come Fredrik Vesti che è ormai perfettamente integrato nel team. Kimi e George sanno che se dovesse capitare loro... un'intossicazione alimentare, ci sarà qualcuno in grado di sostituirli degnamente!"