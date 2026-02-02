Tennis: Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam, il forfait gli costa 500 punti

Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Australian Open, non difenderà il titolo a Rotterdam. Lo spagnolo ha infatti deciso di non partecipare al torneo ATP 500 in programma dal 9 al 15 febbraio. "Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam. Il campione dell'Australian Open, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in campo. Auguriamo a Carlos una pronta guarigione", recita il messaggio dell'organizzazione sui social. Alcaraz tornerà in campo nel torneo di Doha dal 16 febbraio, dove sono iscritti anche Jannik Sinner e Novak Djokovic. Questo forfait costerà allo spagnolo 500 punti nel ranking ATP e quindi scenderà da 13.650 a 13.150: 2.850 i punti di vantaggio su Sinner.