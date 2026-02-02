Tuffi, la Coppa del Mondo dalle grandi altezze torna in Sardegna

02 Feb 2026 - 15:36
Il mare cristallino e la storia mineraria della Sardegna si fondono nuovamente per un evento unico al mondo. L’11 e il 12 luglio 2026 Porto Flavia tornerà a essere il teatro dell’High Diving World Cup, la coppa del mondo di tuffi dalle grandi altezze organizzata da World Aquatics – l’ente mondiale per le discipline acquatiche –, confermandosi tra le tappe più suggestive e spettacolari del circuito internazionale.

Il ritorno a Porto Flavia, dopo lo straordinario successo dell’edizione 2025, si inserisce nel ciclo pluriennale siglato tra World Aquatics e Marmeeting, azienda italiana con 30 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi e con un focus principale sull’High Diving. La tappa sarda si distingue nel calendario mondiale per il suo format unico: gli atleti non gareggiano da una torre artificiale, ma si lanciano direttamente dalle storiche scogliere a picco sul Mediterraneo. Questa sinergia trasforma stabilmente Porto Flavia in un’arena naturale senza eguali, la cui unicità è confermata dalla pluricampionessa mondiale Rhiannan Iffland: “Questa location è spettacolare e mozzafiato; la bellezza del luogo rende la competizione qualcosa di veramente speciale”.

L’evento vedrà gli atleti sfidarsi lanciandosi dalle piattaforme di 27 metri (uomini) e 20 metri (donne). Quattro tuffi in due giorni per decidere chi dominerà le acque sarde in un weekend che promette una visibilità mediatica globale senza precedenti.

“Siamo entusiasti di proseguire questa partnership con World Aquatics e di accogliere nuovamente i migliori atleti al mondo in questa cornice davvero senza eguali”, ha dichiarato Franco Varese, Sports Event Manager di Marmeeting. “Condividiamo con la federazione mondiale una visione a lungo termine e siamo orgogliosi di continuare a costruire su quanto abbiamo creato in questi anni. Ospitare ancora una volta la Coppa del Mondo di High Diving in Sardegna è un’ulteriore realizzazione di questa visione”.

Prima di approdare a Porto Flavia, l’High Diving World Cup 2026 farà tappa negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale, dal 15 al 17 maggio. Protagonista sarà il campione del mondo James Lichtenstein, che difenderà il titolo nelle acque di casa, dove negli stessi giorni si svolgeranno anche gli High Diving Junior Championships, riflettendo l’impegno di World Aquatics nel far crescere e accompagnare i giovani talenti verso il sogno olimpico di Brisbane 2032.

Come sottolineato dal Presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam, la stabilità garantita da sedi iconiche come Porto Flavia e Fort Lauderdale — le uniche al mondo capaci di offrire infrastrutture naturali o permanenti così d’impatto — permette di massimizzare la visibilità dello sport, offrendo ai partner e ai broadcaster un valore narrativo unico in un mercato globale in costante crescita.

Tra mare, roccia e adrenalina pura, Porto Flavia si prepara a diventare ancora una volta il palcoscenico naturale dove il coraggio degli atleti incontra la storia, regalando al mondo uno spettacolo senza eguali.

