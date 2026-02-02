Serie B, Magnani: "Tornato a Palermo per riconoscenza al club£

Il centrale rosanero, che a stento ha trattenuto le lacrime, ha ripercorso gli ultimi mesi lontano da Palermo per avvicinarsi alla moglie, alla quale era stato diagnosticato un grave male: "Ringrazio la Reggiana e il Palermo - ha osservato -e ritornare qui era un atto dovuto. Quando ricevi tanto devi sempre essere riconoscente e l'unico modo per dimostrarlo era tornare subito a Palermo. Non è ancora finita, ma possiamo guardare al futuro con più serenità e sono estremamente contento di essere qui. In questi mesi sono passato io per il protagonista e avrei voluto esserlo. Ringrazio anche mia moglie, perché se sono qui è anche per merito suo".