Serie B, Magnani: "Tornato a Palermo per riconoscenza al club£
"Sono stati dei mesi difficili. Quando mia moglie ha avuto gli esiti degli esami ad agosto scorso ho pensato di smettere temporaneamente per starle vicino, ma con il Palermo e il mio entourage abbiamo trovato la soluzione migliore per non creare un danno alla mia carriera e al club e mi sono trasferito a Reggio Emilia". Lo ha detto in conferenza stampa il difensore del Palermo Giangiacomo Magnani, rientrato dal prestito alla Reggiana in questa sessione di mercato.
Il centrale rosanero, che a stento ha trattenuto le lacrime, ha ripercorso gli ultimi mesi lontano da Palermo per avvicinarsi alla moglie, alla quale era stato diagnosticato un grave male: "Ringrazio la Reggiana e il Palermo - ha osservato -e ritornare qui era un atto dovuto. Quando ricevi tanto devi sempre essere riconoscente e l'unico modo per dimostrarlo era tornare subito a Palermo. Non è ancora finita, ma possiamo guardare al futuro con più serenità e sono estremamente contento di essere qui. In questi mesi sono passato io per il protagonista e avrei voluto esserlo. Ringrazio anche mia moglie, perché se sono qui è anche per merito suo".