Antonelli sempre più veloce a Barcellona, Hamilton insegue con la Ferrari
Primi giri sulla McLaren MCL40 "stealth" per Oscar Piastri che ha dato il cambio a Lando Norris
Dopo la prima giornata di lavoro l'altroieri sotto la pioggia, la Ferrari è tornata in pista giovedì mattina per il secondo dei suoi tre giorni di test. La SF-26 è stata affidata a Lewis Hamilton che martedì si era invece calato nell'abitacolo della SF-26 per la sessione del pomeriggio. Per il sette volte campione del mondo a metà mattina anche un testacoda completo senza danni alla curva undici e un miglior riscontro cronometrico da un minuto, 18 secondi e 654 millesimi che lo pone al secondo posto della classifica (non ufficiale) dei tempi alle spalle del sempre più veloce Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes W17, senza ombra di dubbio la monoposto più... a posto vista fin qui a Barcellona.
Oltre alla Scuderia, sono oggi in azione a Barcellona con condizioni meto favorevoli e temperature ambientali in rialzo altre quattro squadre: Mercedes appunto, McLaren, Racing Bulls e Cadillac, new entry che monta la power unit Ferrari. Dopo l'esordio della MCL40 mercoledì nelle mani del campione del mondo in carica Lando Norris, oggi per la McLaren gira Oscar Piastri. Al suo terzo e ultimo giorno di lavoro, la W17 è affidata stamattina ad Andrea Kimi Antonelli, autore ieri del miglior tempo di giornata. Pilota più attivo in pista con 90 giri (il GP di Spagna si corre sulla distanza di 66) il diciannovenne italiano ha "staccato" questa mattina un time attack da un minuto, 17 secondi e 081 millesimi che migliora di quasi tre decimi il limite da lui stesso raggiunto mercoledì pomeriggio. Solo i due piloti Mercedes sono riusciti a scendere sotto il muro del minuto e 18 secondi in tre giorni e mezzo di test. Alle spalle di AKA ci sono come detto il ferrarista Hamilton (87 giri) e Piastri con la McLaren MCL40 in livrea "stealth" (48 giri). Best performance da un minuto, 18 secondi e 863 millesimi per l'australiano.
Al volante della Cadillac c'è Sergio Perez (quinto tempo in un minuto, 21 secondi e 349 millesimi, 38 giri), Liam Lawson al lavoro con la VCARB03 di Racing Bulls: per il neozelandese quarto tempo in un minuto, 18 secondi e 840 millesimi (64 giri). Niente da fare invece per Red Bull, in attesa di ricambi dopo i danni provocati alla RB22 dall'uscita di pista di Isack Hadjar martedì. I "Tori" saranno quindi di nuovo in pista per il gran finale di venerdì insieme ad Alpine, Haas e Audi.
Attesa al debutto entro la giornata (con Lance Stroll) la Aston Martin AMR26, unico team insieme alla Williams a non aver ancora messo sull'asfalto catalano la propria monoposto. Ieri intanto il Team Principal della stessa Williams James Vowles ha dichiarato che la FW48 ha finalmente superato il crash test FIA e che la squadra sarà regolarmente in pista nella prima delle due sessioni di test premondiale di Sakhir (Bahrain), in programma da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio.