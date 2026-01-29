Antonelli sempre più veloce a Barcellona, Hamilton insegue con la Ferrari

Oltre alla Scuderia, sono oggi in azione a Barcellona con condizioni meto favorevoli e temperature ambientali in rialzo altre quattro squadre: Mercedes appunto, McLaren, Racing Bulls e Cadillac, new entry che monta la power unit Ferrari. Dopo l'esordio della MCL40 mercoledì nelle mani del campione del mondo in carica Lando Norris, oggi per la McLaren gira Oscar Piastri. Al suo terzo e ultimo giorno di lavoro, la W17 è affidata stamattina ad Andrea Kimi Antonelli, autore ieri del miglior tempo di giornata. Pilota più attivo in pista con 90 giri (il GP di Spagna si corre sulla distanza di 66) il diciannovenne italiano ha "staccato" questa mattina un time attack da un minuto, 17 secondi e 081 millesimi che migliora di quasi tre decimi il limite da lui stesso raggiunto mercoledì pomeriggio. Solo i due piloti Mercedes sono riusciti a scendere sotto il muro del minuto e 18 secondi in tre giorni e mezzo di test. Alle spalle di AKA ci sono come detto il ferrarista Hamilton (87 giri) e Piastri con la McLaren MCL40 in livrea "stealth" (48 giri). Best performance da un minuto, 18 secondi e 863 millesimi per l'australiano.