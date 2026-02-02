Clamoroso Mateta: Milan in stand-by, la Juventus torna sotto

Come ogni sessione di mercato che si rispetti, anche quella di gennaio 2026 ha la sua telenovela: Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace è da settimane al centro delle voci e delle trattative e quando tutto sembrava ormai fatto con il Milan, è tornata a farsi sotto la Juventus, che ci aveva già provato qualche giorno fa, tingendo di giallo il futuro del francese a poche ore dal gong. Provando ad approfittare delle titubanze del Diavolo, che ha messo l'operazione in stand-by per valutare al meglio le condizioni del ginocchio del giocatore, la Vecchia Signora ha preso nuove informazioni per l'attaccante e, secondo quanto riporta Sky Sport, proporrebbe al Crystal Palace condizioni differenti rispetto al Milan.