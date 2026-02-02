Clamoroso Mateta: Milan in stand-by, la Juventus torna sotto
La Vecchia Signora ha preso nuove informazioni per l'attaccante del Crystal Palace: proporrebbe condizioni differenti rispetto ai rossoneridi Marco Mugnaioli
Come ogni sessione di mercato che si rispetti, anche quella di gennaio 2026 ha la sua telenovela: Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace è da settimane al centro delle voci e delle trattative e quando tutto sembrava ormai fatto con il Milan, è tornata a farsi sotto la Juventus, che ci aveva già provato qualche giorno fa, tingendo di giallo il futuro del francese a poche ore dal gong. Provando ad approfittare delle titubanze del Diavolo, che ha messo l'operazione in stand-by per valutare al meglio le condizioni del ginocchio del giocatore, la Vecchia Signora ha preso nuove informazioni per l'attaccante e, secondo quanto riporta Sky Sport, proporrebbe al Crystal Palace condizioni differenti rispetto al Milan.
Un vero e proprio duello di mercato al fotofinish che sta infiammando l'ultima giornata di trattative, ma che possibilità hanno i bianconeri di soffiare il giocatore alla squadra di Allegri? Tutto dipende dal parere del medico dei rossoneri volato a Londra, se le sue condizioni saranno giudicate buone Mateta si vestirà di rossonero, il suo agente è già a Milano e gli accordi sono già stati trovati: circa 30 milioni agli inglesi per il trasferimento a titolo definitivo e un triennale da 3,5 milioni l'anno più bonus al giocatore.
Mateta ha giocato sempre da titolare le 23 partite stagionali di Premier League con la maglia del Crystal Palace ma, stando ai resoconti d'Oltremanica, nelle ultime settimane avrebbe evidenziato qualche fastidio in più, tanto da paventare l'ipotesi di un intervento chirurgico per superare definitivamente il problema.
Per questo il Milan si è preso del tempo per riflettere e la Juve prova ad approfittarne: al momento ogni scenario resta aperto e la Vecchia Signora, alla disperata caccia di un attaccante, è pronta a inserirsi e starebbe preparando un'offerta migliorativa rispetto a quella dei rossoneri, sopra i 30 milioni e con l'obbligo di riscatto.