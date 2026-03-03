1 di 47
MILANO-CORTINA 2026

Jutta Leerdam, asta da record: la tuta d'oro di Milano-Cortina 2026 venduta a quasi 200.000 euro

Record storico per Jutta Leerdam: la sua tuta olimpica di Milano-Cortina 2026 venduta all'asta per 195.000 euro, superando anche Cristiano Ronaldo

03 Mar 2026 - 11:43
Il trionfo di Jutta Leerdam ai Giochi di Milano-Cortina 2026 continua a far segnare record, questa volta lontano dal ghiaccio. La tuta indossata dalla campionessa olandese durante la conquista dell'oro nei 1.000 metri è stata venduta all'asta su MatchWornShirt per la cifra record di 195.000 euro. Un risultato straordinario che ha polverizzato il precedente primato della piattaforma, detenuto da una maglia di Cristiano Ronaldo del 2025, battuta per poco meno di 63.000 euro. Il ricavato del cimelio verrà ora devoluto a iniziative legate al pattinaggio, tornando simbolicamente alle radici del club dove la carriera di Jutta ha mosso i primi passi.

