Norris e Verstappen già ai ferri corti, allarme rosso per Hamilton

Il campione in carica della McLaren il più veloce a metà giornata, pochissimi giri per la Rossadi Stefano Gatti
La seconda giornata di test precampionato di Sakhir si apre con il miglior tempo di Lando Norris e della McLaren alla pausa pranzo. Il campione in carica (69 giri al suo attivo) spinge la McLaren MCL40 fino al tempo di un minuto, 33 secondI e 453. Alle sue spalle c'è Max Verstappen che sale in macchina dopo aver fatto da spettatore per l'intera giornata di martedì. Alla guida della Red Bull RB22 l'olandese completa 52 passaggi sul traguardo e chiude la sessione mattutina a 131 millesimi da Norris. Più rilevante il ritardo di George Russell con la Mercedes W17: un gap dal connazionale Norris di ben 658 millesimi (77 giri in totale), che aumenta di oltre un secondo pieno per Alexander Albon che - con la Williams FW 48 - incassa un ritardo di un secondo e 677 millesimi. La top five di una mattinata in buona sostanza senza scossoni è sigillata da Oliver Bearman con la Haas VF-26 powered by Ferrari (+1.826).+
Non va oltre la decima e penultima casella del ranking Lewis Hamilton con la SF-26 di Maranello, al termine di una mattinata con pochi giri al suo attivo (cinque passaggi sulla linea del traguardo) nella prima ora di attività a causa di un problema apparentemente riguardante il telaio della Rossa. Alle spalle di sir Lewis (tornato in pista solo nei minuti finali della mattinata per la prova di partenza) c'è solo il suo ex compagno di squadra (ai tempi della Mercedes) Valtteri Bottas che inanella 53 giri con una Cadillac-Ferrari ancora "spiaggiata" in coda al gruppo. Tra Bearman e Hamilton la top ten incolonna uno dopo l'altro Franco Colapinto con la promettente Alpine-Mercedes, Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson con la Racing Bulls e Ferna ndo Alonso con la Aston Martin AMR26 spinta quest'anno dalla power unit Honda. A chiudere la mattinata - come già martedì - la simulazione di bandiera rossa, bandiera gialla e procedura di partenza delle undici monoposto tutte insieme dalla griglia.