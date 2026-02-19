Norris e Verstappen già ai ferri corti, allarme rosso per Hamilton

La seconda giornata di test precampionato di Sakhir si apre con il miglior tempo di Lando Norris e della McLaren alla pausa pranzo. Il campione in carica (69 giri al suo attivo) spinge la McLaren MCL40 fino al tempo di un minuto, 33 secondI e 453. Alle sue spalle c'è Max Verstappen che sale in macchina dopo aver fatto da spettatore per l'intera giornata di martedì. Alla guida della Red Bull RB22 l'olandese completa 52 passaggi sul traguardo e chiude la sessione mattutina a 131 millesimi da Norris. Più rilevante il ritardo di George Russell con la Mercedes W17: un gap dal connazionale Norris di ben 658 millesimi (77 giri in totale), che aumenta di oltre un secondo pieno per Alexander Albon che - con la Williams FW 48 - incassa un ritardo di un secondo e 677 millesimi. La top five di una mattinata in buona sostanza senza scossoni è sigillata da Oliver Bearman con la Haas VF-26 powered by Ferrari (+1.826).+

