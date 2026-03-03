Scenari

Davvero l'operaio sparirà dalle fabbriche?

Sono numerosi i costruttori che stanno investendo in automazione di nuova generazione, con ripercussioni sull'occupazione

di Tommaso Marcoli
03 Mar 2026 - 11:43
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’industria automobilistica europea, con i suoi milioni di addetti e le profonde catene di fornitura che attraversano il continente, si trova oggi di fronte a uno scenario inedito. Alcune delle sue principali aziende stanno iniziando a sperimentare l’uso di robot umanoidi all’interno degli impianti di produzione. Marchi come BMW hanno annunciato l’introduzione di automi in alcune linee con conseguenze imprevedibili.
Il mondo verso l'automazione
Altri costruttori globali (Tesla produce i robot Optimus, Hyundai introduce gli umanoidi Atlas e Toyota investe in automazione), pur non essendo ancora arrivati a un uso sistematico delle macchine umanoidi, stanno investendo in startup di robotica o sviluppando internamente prototipi che - nel medio termine - potrebbero essere integrati nella produzione per aumentare l’efficienza e ridurre i costi operativi. Questo tema si inserisce in un contesto economico in cui l’automotive è ancora uno dei pilastri dell’occupazione in Europa: secondo dati delle associazioni di settore il comparto fornisce direttamente e indirettamente posti di lavoro a oltre 13 milioni di persone, pari a circa il 7% dell’occupazione totale nell’Unione Europea.
Quali sono i rischi per gli esseri umani?
L’introduzione di robot umanoidi, sebbene per ora limitata, solleva interrogativi concreti sul futuro dell’occupazione. Nel breve periodo, l’adozione di queste tecnologie tende a essere presentata dalle case automobilistiche come un supporto agli esseri umani, volto a sollevare i lavoratori da compiti ripetitivi o rischiosi e a colmare carenze di manodopera in alcuni segmenti. Tuttavia, nel medio-lungo termine la diffusione di robot che possono operare in modo flessibile su linee di produzione potrebbe ridurre la domanda di lavoro per ruoli non altamente specializzati, aumentando la pressione su segmenti già sotto stress.
L'Europa deve decidere cosa fare
Il vero nodo per l’Europa sarà allora governare questa transizione, investendo in formazione professionale avanzata e in politiche industriali che sostengano la riconversione dei lavoratori e la competitività delle imprese, evitando che questa spinta si traduca in un aumento della precarietà o in una polarizzazione del mercato del lavoro. La sfida è duplice: mantenere un settore automobilistico forte e innovativo e al contempo garantire che i milioni di europei che oggi dipendono da questa industria non restino tagliati fuori da una trasformazione tecnologica che apre molte domande. 

