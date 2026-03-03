Incredibile al Flamengo: Filipe Luis vince 8-0 e poi viene esonerato

Incredibile ma vero: il Flamengo ha deciso di esonerare Filipe Luís, nonostante la vittoria per 8-0 contro il Madureira nella semifinale di ritorno del Campionato Carioca. Il paradosso di un successo così rotondo non è bastato a salvare la panchina dell'ex difensore, che ha pagato a caro prezzo un avvio di campionato brasiliano considerato troppo lento, con soli 4 punti raccolti in tre gare e un undicesimo posto ritenuto inaccettabile. La società rossonera ha ufficializzato l'addio proprio questo martedì 3 marzo, mettendo fine all'avventura del tecnico e del suo staff e aprendo ufficialmente la caccia a un nuovo profilo per risalire la china nel Brasileirão.