Max Verstappen a un passo dall'ennesimo record

L'Olandese volante potrebbe diventare il primo pilota nella storia a vincere un GP per 11 anni di fila

di Tommaso Marcoli
18 Feb 2026 - 15:28
Max Verstappen ha vinto il suo primo Gran Premio nel 2016, a 18 anni in Spagna e al debutto con Red Bull. Da quel momento, non ha più lasciato il vertice della Formula 1 e - a dieci anni di distanza dalla prima volta - il sette volte Campione del mondo è a un passo da un nuovo, straordinario record.
Nessuno come lui
Dal 2016 a oggi, Verstappen ha vinto un GP per ogni stagione. Dieci anni consecutivi durante i quali è salito almeno una volta sul gradino più alto del podio. Se dovesse vincere - ipotesi molto probabile - almeno un Gran Premio durante la stagione 2026, sarebbe il primo nella storia della Formula 1 a completare una catena di undici stagioni consecutive. Una continuità assoluta maturata in un contesto sportivo competitivo e in continuo mutamento.
Non è scontato
Sebbene abbia già dimostrato il suo enorme talento, vincere un Gran Premio non è da dare per scontato a priori. Il nuovo regolamento è un'incognita per molti costruttori e richiederà un periodo di adattamento ai piloti, non abituati ai nuovi propulsori ibridi. Basta un anno sbagliato per interrompere una sequenza perfetta che certificherebbe la capacità del pilota di attraversare tre cicli tecnici diversi restando sempre vincente. Un'impresa titanica. Un'impresa da Max Verstappen.

