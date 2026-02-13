Scontro Verstappen-Norris nei test Bahrain: "Se la Formula 1 2026 non ti piace, ritirati"

la polemica

La rivalità che ha contraddistinto la scorsa stagione di Formula 1 torna più forte che mai: Max Verstappen e Lando Norris sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza che ha acceso i test in Bahrain.

Cosa ha detto Verstappen?

 Il pilota olandese, commentando la direzione intrapresa dalla F1 con i nuovi regolamenti 2026, si è mostrato decisamente contrario: "Guidare non è proprio divertente, si tratta più che altro di gestire. So quanto lavoro viene fatto dietro le quinte e dirlo non è semplice ma voglio essere realista: la sensazione non è di guidare una Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi".

La risposta di Norris

 Il campione del mondo ha preso la palla al balzo per innescare la prima polemica stagionale: "La Formula 1 è in continua evoluzione, a volte va meglio e altre peggio. Ma non siamo obbligati a stare qui, veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare. Se vuole, può ritirarsi" ha detto Norris per poi aggiungere: "Non ho niente di cui lamentarmi, a lui non piacciono queste vetture mentre a me sì. Max non smetterà di provare a vincere, magari sorriderà un po' meno questo sì...".

