Verstappen attacca il nuovo regolamento di F1: "Le batterie lasciamole in Formula E"

“Mi hanno fatto una domanda e io ho dato la mia opinione. Siamo in un mondo libero, con libertà di pensiero, sono stato solo onesto. Ci sono molti buoni piloti in Formula E che farebbero bene qui. Ma non voglio che ci avviciniamo alla Formula E, anzi vorrei che restassimo lontani da quel mondo e rimanessimo Formula 1. Non voglio un aumento delle batterie, anzi vorrei che ce ne liberassimo e che ci concentrassimo su un buon motore. Da quello che ho visto e da quello che ho detto ad alcuni miei amici, la nuova auto sarà davvero fantastica, ma dobbiamo lasciare che la Formula 1 sia la Formula 1 e che la Formula E sia la Formula E. Dobbiamo evitare di mescolare le due cose“.