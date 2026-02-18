LA CRITICA AI NUOVI MOTORI DI F1

Verstappen attacca il nuovo regolamento di F1: "Le batterie lasciamole in Formula E"

Secondo il 4 volte iridato molti piloti di Formula E farebbero bene in F1 oggi

di Lorenzo Candotti
18 Feb 2026 - 17:28
videovideo

Prima le ha definite "Formula E sotto steroidi" ora ha argomentato il suo pensiero. Max Verstappen non ci sta. Il mix termico - elettrico non gli piace proprio. 

IL PENSIERO DI MAX

Mi hanno fatto una domanda e io ho dato la mia opinione. Siamo in un mondo libero, con libertà di pensiero, sono stato solo onesto. Ci sono molti buoni piloti in Formula E che farebbero bene qui. Ma non voglio che ci avviciniamo alla Formula E, anzi vorrei che restassimo lontani da quel mondo e rimanessimo Formula 1. Non voglio un aumento delle batterie, anzi vorrei che ce ne liberassimo e che ci concentrassimo su un buon motore. Da quello che ho visto e da quello che ho detto ad alcuni miei amici, la nuova auto sarà davvero fantastica, ma dobbiamo lasciare che la Formula 1 sia la Formula 1 e che la Formula E sia la Formula E. Dobbiamo evitare di mescolare le due cose“.

Leggi anche

Verstappen farà un test con la Formula E?

NUOVO MODO DI GUIDARE

In Formula E ormai ci siamo abituati. Guidare le monoposto elettriche è tutta un'altra storia. Cambia il modo di entrare in curva, il punto di frenata. Questo non significa che sia più facile o meno. È semplicemente un qualcosa di diverso. Ora che i piloti di Formula 1 dovranno pensare a ricaricare le batterie, devono per forza cambiare il loro stile di guida. 

MONDI A CONFRONTO 

Durante l'inverno il mondo della Formula 1 si è messo in contatto con team e piloti della Formula E. Obiettivo: chiedere informazioni e provare a scoprire qualche segreto. In 12 stagioni la tecnologia delle FE è cambiata tantissimo. Nessun campionato FIA si è evoluto così tanto in così poco tempo. Le vetture del prossimo anno, quelle di quarta generazione, saranno velocissime.

max verstappen
verstappen
verstappen formula e
verstappen fe
formula e
test formula 1
formula 1
f1
f1 bahrain

Ultimi video

03:14
La partenza di Gara 1 a Jeddah

La partenza di Gara 1 a Jeddah

00:23
Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

01:08:41
5° Round | E-Prix Jeddah

5° Round | E-Prix Jeddah

02:01
Due su due, Mortara ancora in Pole a Jeddah

Due su due, Mortara ancora in pole a Jeddah

01:39:52
E-Prix Jeddah - Qualifiche

E-Prix Jeddah - Qualifiche

01:18
Formula E, Wehrlein vince Gara 1

Formula E, Wehrlein vince Gara 1

01:00:00
E-Prix Jeddah - Prove libere 3

E-Prix Jeddah - Prove libere 3

02:59
La partenza di Gara 2 a Jeddah

La partenza di Gara 2 a Jeddah

01:45
Giro finale a Jeddah, vince Felix da Costa

Giro finale a Jeddah, vince Felix da Costa

01:53
Felix da Costa: "Oggi la chiave era la gestione della batteria e dell'energia"

Felix da Costa: "Oggi la chiave era la gestione della batteria e dell'energia"

01:24
Sébastien Buemi: "È stata una grande lotta"

Sébastien Buemi: "È stata una grande lotta"

01:15
Rowland: "Sono contento per il podio"

Rowland: "Sono contento per il podio"

07:44
Il podio di Gara 2 a Jeddah

Il podio di Gara 2 a Jeddah

01:54
Pascal Wehrlein: "La gara è stata gestita benissimo"

Pascal Wehrlein: "La gara è stata gestita benissimo"

01:47
Giro finale a Jeddah

Giro finale a Jeddah

03:14
La partenza di Gara 1 a Jeddah

La partenza di Gara 1 a Jeddah

I più visti di Formula E

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Khaby Lame e gli altri: perché gli influencer guidano le Formula E?

Verstappen farà un test con la Formula E?

Verstappen attacca il nuovo regolamento di F1: "Le batterie lasciamole in Formula E"

PILLS SRV FORMULA E ARABIA PREVIEW 11/02 SRV SRV

Formula E: doppio appuntamento a Jeddah"

Da Costa... d'autorità nel bis di Jeddah: Buemi e Rowland sul podio

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:00
Coutinho, decisione a sorpresa: lascia subito il Vasco da Gama
Thuram, ma cosa fai?
19:57
Thuram, ma cosa fai?
19:47
Modric contro Nico Paz, Allegri contro Fabregas: Milan-Como è uno scontro generazionale
19:41
Sinner, missione compiuta: batte Popyrin in due set e vola ai quarti a Doha
19:28
Spezia, la dirigenza conferma Donadoni in panchina