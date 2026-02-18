Verstappen attacca il nuovo regolamento di F1: "Le batterie lasciamole in Formula E"
Secondo il 4 volte iridato molti piloti di Formula E farebbero bene in F1 oggidi Lorenzo Candotti
Prima le ha definite "Formula E sotto steroidi" ora ha argomentato il suo pensiero. Max Verstappen non ci sta. Il mix termico - elettrico non gli piace proprio.
IL PENSIERO DI MAX
“Mi hanno fatto una domanda e io ho dato la mia opinione. Siamo in un mondo libero, con libertà di pensiero, sono stato solo onesto. Ci sono molti buoni piloti in Formula E che farebbero bene qui. Ma non voglio che ci avviciniamo alla Formula E, anzi vorrei che restassimo lontani da quel mondo e rimanessimo Formula 1. Non voglio un aumento delle batterie, anzi vorrei che ce ne liberassimo e che ci concentrassimo su un buon motore. Da quello che ho visto e da quello che ho detto ad alcuni miei amici, la nuova auto sarà davvero fantastica, ma dobbiamo lasciare che la Formula 1 sia la Formula 1 e che la Formula E sia la Formula E. Dobbiamo evitare di mescolare le due cose“.
Leggi anche
NUOVO MODO DI GUIDARE
In Formula E ormai ci siamo abituati. Guidare le monoposto elettriche è tutta un'altra storia. Cambia il modo di entrare in curva, il punto di frenata. Questo non significa che sia più facile o meno. È semplicemente un qualcosa di diverso. Ora che i piloti di Formula 1 dovranno pensare a ricaricare le batterie, devono per forza cambiare il loro stile di guida.
MONDI A CONFRONTO
Durante l'inverno il mondo della Formula 1 si è messo in contatto con team e piloti della Formula E. Obiettivo: chiedere informazioni e provare a scoprire qualche segreto. In 12 stagioni la tecnologia delle FE è cambiata tantissimo. Nessun campionato FIA si è evoluto così tanto in così poco tempo. Le vetture del prossimo anno, quelle di quarta generazione, saranno velocissime.