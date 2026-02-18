Bodo-Inter a rischio? Allarme condizioni del campo: decisivo il sopralluogo dell'arbitro

Per questo stasera, contrariamente a quanto accade di solito, l'ispezione pre partita dell'arbitro sarà tutt'altro che una formalità: il fischietto tedesco Siebert dovrà decidere se il terreno di gioco sarà in condizioni idonee per lo svolgimento della partita. Un rinvio sarebbe un vero guaio per l'Inter, alle prese con il solito calendario ingolfato in cui sarebbe difficile trovare uno spiraglio per riprogrammare la partita. Dagli addetti al campo norvegesi però filtra fiducia: gli avvallamenti non sono stati ancora appiattiti ma ci si aspetta che per le 21 il campo sia in condizioni migliori.