L'ALLARME

Bodo-Inter a rischio? Allarme condizioni del campo: decisivo il sopralluogo dell'arbitro

A poche ore dal fischio d'inizio gli avvallamenti lungo la linea laterale non sono ancora stati eliminati: il tedesco Siebert dovrà esprimersi sulla praticabilità 

18 Feb 2026 - 17:20
Da Bodo non cala la preoccupazione per le condizioni del campo. Sono ormai 24 ore che si parla del manto sintetico su cui questa sera alle 21 si giocherà l'andata del playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter. Dopo la rifinitura dei nerazzurri di martedì sera, sui social è subito diventata virale la clip in cui mister Chivu testava le condizioni del terreno di gioco. Nel breve filmato si vede il tecnico romeno visibilmente preoccupato per le "pieghe" che si sono formate nei pressi della linea laterale: una conseguenza delle operazioni di pulizia del campo dalla neve eseguite con mezzi pesanti. 

Palla a Siebert

 Per questo stasera, contrariamente a quanto accade di solito, l'ispezione pre partita dell'arbitro sarà tutt'altro che una formalità: il fischietto tedesco Siebert dovrà decidere se il terreno di gioco sarà in condizioni idonee per lo svolgimento della partita. Un rinvio sarebbe un vero guaio per l'Inter, alle prese con il solito calendario ingolfato in cui sarebbe difficile trovare uno spiraglio per riprogrammare la partita. Dagli addetti al campo norvegesi però filtra fiducia: gli avvallamenti non sono stati ancora appiattiti ma ci si aspetta che per le 21 il campo sia in condizioni migliori. 

inter
bodo glimt
campo sintetico
champins league
playoff

