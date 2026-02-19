Motorsport

Il nuovo motore McLaren sarà costruito in Italia

Il programma WEC della Casa di Woking si avvarrà della collaborazione dell'italiana Autotecnica Motori

di Redazione Drive Up
19 Feb 2026 - 14:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il mondiale Endurance entrerà nel vivo a marzo, quando in Qatar si disputerà la 1.812 km dando avvio alla stagione 2026. Tutti alla caccia di Ferrari, dominatrice della passata stagione e in lizza per fare il bis. Gli altri inseguono e - tra di loro - c'è chi già guarda avanti e pensa a preparare - addirittura - il 2027. Il caso in questione riguarda McLaren, che affiderà il suo debutto a un'azienda italiana.
Motore made in Italy
La Casa di Woking ha formalizzato la collaborazione con ATM- Autotecnica Motori che si occuperà di realizzare il propulsore per l'hypercar inglese. “Per ATM è un momento storico”, ha commentato l'Amministratore Delegato di ATM Giovanni Delfino. “Essere al fianco di McLaren Racing in una sfida così ambiziosa ci riempie di orgoglio. L’endurance è nel nostro DNA e siamo pronti a dare il massimo per sostenere un progetto di altissimo profilo". 
Nuovo regolamento
Dicevamo del 2027, anno in cui McLaren debutterà nel WEC. Il reparto tecnico ha quindi soltanto un anno di tempo per sviluppare le componenti. Autotecnica Motori si occuperà di progettare e costruire il motore sei cilindri biturbo che equipaggerà la Hypercar, insieme al modulo elettrico standard fornito da Bosch-Williams. Il telaio sarà realizzato da Dallara - altra eccellenza italiana nel motorsport - sviluppato secondo il regolamento LMDh. 

