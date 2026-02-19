IL DEBUTTO

La Juve stravolge il look contro il Como: la quarta maglia rompe con la tradizione

Sabato contro i lariani casacca a strisce orizzontali e numeri rossi 

19 Feb 2026 - 13:57

Nuovo look per la Juve in occasione della gara di sabato alle 15 contro il Como allo Stadium. Dalle anticipazioni che circolano in rete (profilo X di 'La Maglia Bianconera'), la nuova quarta maglia dei bianconeri debutterà proprio in occasione della sfida contro gli uomini di Fabregas ed è pronta a rompere gli schemi: strisce orizzontali bianche e nere prenderanno il posto delle righe verticali e i nomi e i numeri dei giocatori saranno rossi. La quarta maglia Adidas è firmata dallo studio milanese Studio Sgura.

© X

© X

juventus
maglia

