La Juve stravolge il look contro il Como: la quarta maglia rompe con la tradizione

Nuovo look per la Juve in occasione della gara di sabato alle 15 contro il Como allo Stadium. Dalle anticipazioni che circolano in rete (profilo X di 'La Maglia Bianconera'), la nuova quarta maglia dei bianconeri debutterà proprio in occasione della sfida contro gli uomini di Fabregas ed è pronta a rompere gli schemi: strisce orizzontali bianche e nere prenderanno il posto delle righe verticali e i nomi e i numeri dei giocatori saranno rossi. La quarta maglia Adidas è firmata dallo studio milanese Studio Sgura.