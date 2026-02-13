Test F1: Antonelli svetta nel terzo giorno, problema tecnico per Hamilton

Proseguono i problemi per Aston Martin, ben oltre i quattro secondi di ritardo, e per le Cadillac: sia Bottas che Perez sono oltre i cinque secondi, il finlandese ha causato anche la prima bandiera rossa di giornata. Ferrari e Red Bull sembrano solide, Mercedes ha le velocità di punta migliori e ci sono tanti team indecifrabili: è questo il bilancio a Sakhir. Forti le critiche dei piloti alle nuove regole, con Verstappen ed Alonso che non le hanno mandate a dire.