FORMULA 1

Test F1: Antonelli svetta nel terzo giorno, problema tecnico per Hamilton

Il britannico completa 138 giri ed è terzo, ma subisce un guasto nel finale dopo una lunga simulazione di gara

13 Feb 2026 - 17:13
© Getty Images

© Getty Images

La terza e ultima giornata di test in Bahrain, sul circuito di Sakhir, restituisce il sorriso alle Mercedes dopo i problemi accusati ieri. Le Frecce d'Argento trovano infatti l'uno-due, con Antonelli davanti a tutti col tempo di 1.33.669 e Russell (+0.249) subito dietro.

Alla fine di tre giorni solidissimi, ecco il primo problema d'affidabilità per Ferrari: Hamilton si ferma dopo 138 giri e una lunga simulazione di gara, accusando un guaio tecnico.

Si conclude con la leadership delle Mercedes, la terza e ultima giornata dei test della nuova era della Formula 1 a Sakhir (Bahrain). Davanti a tutti c'è infatti Kimi Antonelli, che riscatta una giornata complessa con un pomeriggio estremamente produttivo: long-run, test sulle mescole e sui componenti, caccia al tempo nel finale. L'italiano demolisce così il crono di George Russell e svetta col tempo di 1.33.669, precedendo proprio il compagno di squadra (+0.249), che aveva dominato la sessione disputata nella mattinata.

Mercedes si conferma dunque solida, dimenticando i problemi accusati ieri, mentre Ferrari mostra la prima e piccola crepa dopo tre giorni semplicemente perfetti. Tutti i piloti motorizzati da Maranello si erano detti soddisfatti del lavoro svolto e dell'affidabilità della monoposto e dei componenti forniti, ma Lewis Hamilton si è fermato proprio al termine della giornata e dopo una lunghissima simulazione di gara da 54 giri.

Il primo responso potrebbe essere legato a un problema di carburante, con qualche errore di calcolo nel long-run, ma sicuramente a Maranello è suonato un campanello d'allarme. Nei 138 giri percorsi nella sua giornata in solitaria, comunque, Hamilton si piazza al terzo posto mostrando grande continuità e solidità: per lui, che non è sembrato cercare il giro veloce, 540 millesimi da Kimi Antonelli.

Mattinata di lavoro sul passo-gara con le tre mescole, invece, per Max Verstappen, che chiude quinto a 1"672 lasciando la Red Bull ad Hadjar nel pomeriggio. Appena davanti a lui Oscar Piastri, quarto (+0.880), unico pilota McLaren impiegato oggi. Dopo Max, completano la top-10 Hadjar (+1.941), Ocon (+2.037), un solido Colapinto su Alpine (+2.137), Bearman (+2.303) e Hulkenberg (+2.622).

Proseguono i problemi per Aston Martin, ben oltre i quattro secondi di ritardo, e per le Cadillac: sia Bottas che Perez sono oltre i cinque secondi, il finlandese ha causato anche la prima bandiera rossa di giornata. Ferrari e Red Bull sembrano solide, Mercedes ha le velocità di punta migliori e ci sono tanti team indecifrabili: è questo il bilancio a Sakhir. Forti le critiche dei piloti alle nuove regole, con Verstappen ed Alonso che non le hanno mandate a dire

formula 1
lewis hamilton
kimi antonelli
ferrari

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Verstappen e Norris

Verstappen boccia la nuova F1, Norris lo fulmina: "Ritirati, chi ti obbliga a stare qui?"

Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro

Norris il più veloce nel day-1 di test in Bahrain, terzo tempo per Leclerc. Hamilton 7°

Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:44
Wehrlein si prende gara-uno a Jeddah, secondo posto di rimonta per Mortara
19:35
Osimhen e Icardi, messaggi per Spalletti da Istanbul: assist delizioso e gol VIDEO
19:35
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026
18:10
Milano Cortina: Tas respinge ricorso atleta ucraino Heraskevych
18:10
Provedel: "La vittoria di Bologna dà entusiasmo, proviamo a battere anche l'Atalanta"