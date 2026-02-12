1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FORMULA 1

Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro

Nessun  miglioramento al vertice nella seconda metà del day 2 di Sakhir

12 Feb 2026 - 17:14
18 foto

La giornata di mezzo del primo vero test precampionato si chiude a Sakhir con il miglior tempo di Charles Leclerc, fissato già a metà della sessione mattutina in un minuto, 34 secondi e 273 millesimi. In pista con la SF-26 anche nelle quattro ore della sessione pomeridiana, il monegasco non è riuscito a migliorarsi, come d'altra parte Lando Norris. Il campione in carica conferma la seconda casella della classifica dei tempi a 511 millesimi dal ferrarista. Alle spalle dei primi due salgono Oliver Bearman e George Russell. Il pilota inglese della Haas-Ferrari chiude terzo ad un secondo e 121 millesimi da Leclerc, il suo connazionale della Mercedes è quarto ad un secondo e 193 millesimi dal ferrarista, "salvando" una giornata che per la Stella a tre punte era iniziata male con i problemi alla power uniti (poi sostituita) che ha di fatto impedito ad Andrea Kimi Antonelli di fissare un tempo. A chiudere la top five del ranking è Isack Hadjar

formula 1
bahrain
test
sakhir

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

Norris il più veloce nel day-1 di test in Bahrain, terzo tempo per Leclerc. Hamilton 7°

Aston Martin, ecco lo spauracchio della griglia 2026

ANDREA KIMI ANTONELLI SCATENATO SULLA NEVE

Andrea Kimi Antonelli scatenato sulla neve

Leclerc in vetta a metà giornata a Sakhir, Norris insegue