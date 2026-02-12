Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro

La giornata di mezzo del primo vero test precampionato si chiude a Sakhir con il miglior tempo di Charles Leclerc, fissato già a metà della sessione mattutina in un minuto, 34 secondi e 273 millesimi. In pista con la SF-26 anche nelle quattro ore della sessione pomeridiana, il monegasco non è riuscito a migliorarsi, come d'altra parte Lando Norris. Il campione in carica conferma la seconda casella della classifica dei tempi a 511 millesimi dal ferrarista. Alle spalle dei primi due salgono Oliver Bearman e George Russell. Il pilota inglese della Haas-Ferrari chiude terzo ad un secondo e 121 millesimi da Leclerc, il suo connazionale della Mercedes è quarto ad un secondo e 193 millesimi dal ferrarista, "salvando" una giornata che per la Stella a tre punte era iniziata male con i problemi alla power uniti (poi sostituita) che ha di fatto impedito ad Andrea Kimi Antonelli di fissare un tempo. A chiudere la top five del ranking è Isack Hadjar