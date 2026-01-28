Barcellona: Norris al volante per il debutto della McLaren MCL40 in livrea "stealth"

In pista oggi a Barcellona anche Mercedes con entrambi i piloti, Racing Bulls, Haas (bandirera rossa con Bearman), Audi (bandiera rossa con Hulkenberg) e Alpine con entrambi i piloti. Assenti oggi invece Aston Martin (che non ha ancora fatto il suo debutto), Red Bull che deve riparare i danni provocato da un'uscita di pista di Hadjar e Ferrari. Dopo la prima giornata di lavoro (martedì 27) nella mani prima di Charles Leclerc e poi di Lewis Hamilton, la SF-26 resta oggi nel garage rosso. Questo significa che la Scuderia ha la possibilità di girare in entrambe le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio.