Barcellona: Norris al volante per il debutto della McLaren MCL40 in livrea "stealth"

Giornata di pausa per la Ferrari dopo il debutto bagnato della SF-26 nella giornata di martedì

di Stefano Gatti
28 Gen 2026 - 12:04
Nella giornata centrale dello Shakedown Test di Barcellona ha finalmente fatto il suo debutto in pista (intorno alle undici del mattino) la McLaren MCL40. Al volante per il team che nel 2025 ha conquistato il secondo titolo Costruttori consecutivo c'è Lando Norris che a sua volta poco meno di due mesi fa ad Abu Dhabi ha messo a segno il suo primo titolo iridato Piloti.

Come preannunciato dalla McLaren stessa, nelle immagini di SoyMotor.com la MCL40 si presenta in pista al Circuit de Catalunya con una MCL40 in livrea "stealth", diversa da quella - presumibilmente a base papaya - che il team sfoggerà poi nel Mondiale al via domenica 8 marzo a Melbourne e che verrà svelata solo nella presentazione ufficiale di lunedì 9 gennaio, due giorni prima della tre giorni di test di Sakhir Bahrain (11-13 febbraio) che verrà replicata la settimana seguente (da mercoledì 18 a venerdì 20). 

In pista oggi a Barcellona anche Mercedes con entrambi i piloti, Racing Bulls, Haas (bandirera rossa con Bearman), Audi (bandiera rossa con Hulkenberg) e Alpine con entrambi i piloti. Assenti oggi invece Aston Martin (che non ha ancora fatto il suo debutto), Red Bull che deve riparare i danni provocato da un'uscita di pista di Hadjar e Ferrari. Dopo la prima giornata di lavoro (martedì 27) nella mani prima di Charles Leclerc e poi di Lewis Hamilton, la SF-26 resta oggi nel garage rosso. Questo significa che la Scuderia ha la possibilità di girare in entrambe le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio.

