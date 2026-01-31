UFFICIALE

Serie A, Milan-Como in concomitanza con la Champions: si gioca mercoledì 18 febbraio

Ufficiale la data del match rimandato per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina

31 Gen 2026 - 12:28

Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata del Campionato di Serie A, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio con inizio alle ore 20.45. Lo ha reso noto questa mattina la Lega Serie A. La gara è stata rinviata per l'indisponibilità dello stadio di San Siro, sede della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nella stessa serata giocherà anche l'Inter, impegnata in Norvegia nei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.

serie a
milan
como

