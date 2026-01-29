SHAKEDOWN TEST DAY 4

Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura

La Ferrari SF-26 cresce nelle mani di Hamilton e Leclerc, finamente in pista la Aston Martin di Newey

di Stefano Gatti
29 Gen 2026 - 18:13
© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

Mercedes sempre più "in palla" a Barcellona: sceso in pista al volante della W17 nella sessione pomeridiana, George Russell ha "staccato" un super tempo (ufficioso) da un minuto, 16 secondi e 641(con mescola soft ovviamente) che abbassa di quasi mezzo secondo (440 millesimi) quello firmato prima della pausa pranzo dal suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, portando decisamente sotto il muro dei settantasette secondi sul giro il nuovo limite per le monoposto 2026 al Montmelò.

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

Nessun dubbio che la Mercedes sia già la capofila della nuova generazione, sia in versione time attack che sulla simulazione del passo-gara e il coraggio del team di Brackley di uscire subito allo scoperto senza pretattica di sorta la dice lunga sulle ambizioni degli uomini di Toto Wolff e in particolare dei suoi due piloti ma soprattutto sulla bontà di fondo della nuova Freccia d'Argento. Soprattutto pensando a certi "affanni" della diretta concorrenza. Mercedes insomma chiude con grande soddisfazione i suoi tre giorni di test catalani.

Intervistato da F1 TV, Antonelli ha dichiarato: "Andiamo in Bahrain con grande fiducia e grandi speranze perché, sicuramente, è stato un buon inizio. Ovviamente anche noi abbiamo avuto i nostri problemi durante, ma siamo riusciti a risolverli e ora abbiamo la certezza di poter partire forte anche lì. Di sicuro andiamo a Sakhir con una buona comprensione della nostra macchina."

© Aston Martin Aramco F1 Team

© Aston Martin Aramco F1 Team

Meno di un'ora di test dal pomeriggio inoltrato per la Aston Martin AMR26 powered by Mercedes che - un po' a sorpresa - è stata portata al battesimo della pista da Lance Stroll poco dopo le cinque. Il pilota canadese è però rimasto fermo in pista allo scadere delle prove, provocando l'esposizione della bandiera rossa che ha chiuso i giochi. Il team guidato quest'anno da Adrian Newey dovrà giocoforza sfruttare al massimo la giornata finale dello Shakedown Test, venerdì 30 gennaio. La "verdona" è in realtà scesa in pista in livrea nera, non essendo ancora stata presentata la livrea ufficiale: lo svelamento è infatti in programma lunedì 9 febbraio (a quarantott'ore dal via dei test di Sakhir), lo stesso giorno scelto per la medesima "incombenza" dai campioni del mondo della McLaren. 

© Ferrari HP

© Ferrari HP

In casa Ferrari, come già accaduto martedì per la giornata di debutto della SF-26 (ma in ordine inverso rispetto ad allora), cambio della guardia mattino-pomeriggio tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Un minuto, 18 secondi e 128 millesimi il miglior tempo fatto segnare dal monegasco, il terzo di giornata alle spalle di Russell, Antonelli e davanti a Piastri: uno, diciotto e 419 per l'australiano della McLaren che non ha girato al pomeriggio per un problema di alimentazione della sua monoposto.

© Ferrari HP

© Ferrari HP

Dopo aver completato il suo turno di lavoro nella mattinata, Lewis Hamilton si era espresso così ai microfoni: "È stato bello uscire sull'asciutto e fare un po' di giri, perché ovviamente il nostro primo giorno si era svolto con meteo tempo sfavorevole. Avevo guidato la SF-26 sull'asciutto solo per due giri a Fiorano per sentire la macchina, quindi è stato fantastico oggi poter fare qualche giro e capire meglio le gomme. L'asfalto di Barcellona era così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. Quando si arriva ai test si cerca di fare il maggior numero di chilometri. Oggi ho fatto 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico: la macchina è davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di precampionato pessimo. Quindi, considerando che siamo in presenza di un regolamento completamente nuovo, è andata molto meglio che in passato. Ora speriamo di continuare così".

18:13
Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura