Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura

Dopo aver completato il suo turno di lavoro nella mattinata, Lewis Hamilton si era espresso così ai microfoni: "È stato bello uscire sull'asciutto e fare un po' di giri, perché ovviamente il nostro primo giorno si era svolto con meteo tempo sfavorevole. Avevo guidato la SF-26 sull'asciutto solo per due giri a Fiorano per sentire la macchina, quindi è stato fantastico oggi poter fare qualche giro e capire meglio le gomme. L'asfalto di Barcellona era così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. Quando si arriva ai test si cerca di fare il maggior numero di chilometri. Oggi ho fatto 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico: la macchina è davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di precampionato pessimo. Quindi, considerando che siamo in presenza di un regolamento completamente nuovo, è andata molto meglio che in passato. Ora speriamo di continuare così".