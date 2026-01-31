AUSTRALIAN OPEN

È Rybakina la regina degli Australian Open: Sabalenka ko in tre set

La kazaka, dopo averci perso in finale a Melbourne nel 2023, si prende la rivincita sulla numero 1 del mondo e vince il secondo major in carriera

31 Gen 2026 - 12:31
Elena Rybakina è la nuova regina degli Australian Open. Nella finale femminile sulla Rod Laver arena di Melbourne, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa Aryba Sabalenka, numero 1 e campionessa in carica, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Per Rybakina è il primo titolo in Australia alla seconda finale giocate, dopo quella persa nel 2023 proprio contro Sabalenka. Si tratta del secondo major in carriera dopo la vittoria a Wimbledon nel 2022. 

Un torneo quasi perfetto quello della kazaka che ha lasciato per strada soltanto un set, proprio in finale. Sabalenka ha provato a rimontare dopo il primo set perso e quasi ci riusciva. La numero uno del mondo ha vinto il secondo e si era portata sul 3-0 nel terzo. A quel punto però Rybakina è salita in cattedra vincendo 4 game di fila e di fatto ipotecando la vittoria finale. Per Sabalenka l'Australia è ancora amara: dopo i successi nel 2023 e nel 2024 perde la seconda finale di fila dopo il ko dell'anno scorso contro Keys. 

