È Rybakina la regina degli Australian Open: Sabalenka ko in tre set

Un torneo quasi perfetto quello della kazaka che ha lasciato per strada soltanto un set, proprio in finale. Sabalenka ha provato a rimontare dopo il primo set perso e quasi ci riusciva. La numero uno del mondo ha vinto il secondo e si era portata sul 3-0 nel terzo. A quel punto però Rybakina è salita in cattedra vincendo 4 game di fila e di fatto ipotecando la vittoria finale. Per Sabalenka l'Australia è ancora amara: dopo i successi nel 2023 e nel 2024 perde la seconda finale di fila dopo il ko dell'anno scorso contro Keys.