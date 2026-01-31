Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo

Il nome di Ademola Lookman sta accendendo questi ultimi giorni di mercato. L'esterno nigeriano è stato cercato da diversi club: in pole c'è il Fenerbahce, che sta cercando di trovare un accordo con l'Atalanta sulle modalità di pagamento. Su Lookman in questi giorni si era informato anche l'Atletico. La pista che porta a Madrid però in queste ultime ore sembra essersi molto raffreddata: i Colchonerso infatti sono molto vicini a Marcos Leonardo, attaccante dell'Al Hilal. L'arrivo del brasiliano di fatto escluderebbe la possibilità di vedere Lookman all'Atletico.