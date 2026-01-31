Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo

31 Gen 2026 - 12:48

Il nome di Ademola Lookman sta accendendo questi ultimi giorni di mercato. L'esterno nigeriano è stato cercato da diversi club: in pole c'è il Fenerbahce, che sta cercando di trovare un accordo con l'Atalanta sulle modalità di pagamento. Su Lookman in questi giorni si era informato anche l'Atletico. La pista che porta a Madrid però in queste ultime ore sembra essersi molto raffreddata: i Colchonerso infatti sono molto vicini a Marcos Leonardo, attaccante dell'Al Hilal. L'arrivo del brasiliano di fatto escluderebbe la possibilità di vedere Lookman all'Atletico.  

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Mercato

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:28
Il Torino accoglie Kulenovic: è atterrato a Caselle
14:38
Lazio: ufficiale l'ingaggio di Przyborek dal Pogon Szczecin
14:05
Roma, nome nuovo per l'esterno: spunta Bryan Zaragoza
13:29
Cremonese, ufficiale l'arrivo di Maleh dal Lecce: formula e dettagli
12:48
Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo