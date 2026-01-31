VERSO PARMA-JUVE

Juventus, Spalletti: "Col Monaco non abbiamo fatto bene, mi aspetto una reazione"

L'analisi dell'allenatore bianconero sul percorso in Champions: "Esperienze che ci serviranno". E sul mercato: "Vediamo se riusciremo a fare qualcosa o no"

31 Gen 2026 - 12:51
videovideo

Il pareggio di Montecarlo e la qualificazione ai playoff di Champions League sono archiviati per la Juventus, pronta a tornare in campo domenica sera alle 20.45 sul campo del Parma

Alla vigilia, le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa che ha analizzato il percorso europeo dei bianconeri e in particolare lo 0-0 col Monaco: "Abbiamo affrontato delle esperienze che ci possono aiutare per il futuro. Nell'ultima partita non abbiamo fatto benissimo e può capitare, però mi aspetto subito una reazione. Non dobbiamo restare nella zona di comfort e provare ad attaccare tutte le avversarie". 

Domani il Parma, ma lo sguardo va già a febbraio e ai playoff di Champions contro il Galatasaray: "Andremo ad affrontare la partita convinti di giocarcela alla pari contro il nostro avversario, che ha qualità individuali sparse ovunque, con calciatori che conosco bene. Osimhen e Icardi? In modo diverso, sono numeri nove con qualità indubbie. Ma non dobbiamo fare confusione, pensiamo prima a domani per non farla diventare ancora più difficile".

Inizia un momento della stagione intenso con tante partite: "Adesso avremo un periodo da vivere tutto di un fiato e dovremo trovare le soluzioni giuste. Giocheremo ogni tre giorni, aumentano le partite e la mia soluzione è aumentare anche i momenti di riposo per arrivare al top per le gare". L'allenatore però non abbassa la guardia: "Io stanco? No, il calcio non mi stanca. Sono un pochino ossessionato del mio lavoro, mi stanco solo se la mia squadra si adagia e si appiattisce". 

Sul mercato, con l'opportunità per il ritorno di Kolo Muani sullo sfondo, l'allenatore ha idee chiare: "Proseguiamo sulla linea che avevamo già stabilito. Vediamo se nelle ultime ore riusciremo a fare qualcosa oppure no. Ma questo non inciderà sulla forza che andremo a mettere sul nostro lavoro quotidiano. La società lavora in maniera ininterrotta su qualche opportunità per migliorare la rosa".

La Juventus di Spalletti può migliorare nei gol creati dai calci piazzati, punizioni in particolare: "Yildiz ha un piede importante e può raggiungere il top. Deve avere la consapevolezza di essere il nostro alieno e in generale dobbiamo migliorare su queste situazioni". 

