Juventus, Spalletti: "Col Monaco non abbiamo fatto bene, mi aspetto una reazione"

Alla vigilia, le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa che ha analizzato il percorso europeo dei bianconeri e in particolare lo 0-0 col Monaco: "Abbiamo affrontato delle esperienze che ci possono aiutare per il futuro. Nell'ultima partita non abbiamo fatto benissimo e può capitare, però mi aspetto subito una reazione. Non dobbiamo restare nella zona di comfort e provare ad attaccare tutte le avversarie".