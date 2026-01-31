UFFICIALE

Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juve si gioca il giorno di San Valentino

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari dei match della 25esima e della 26esima giornata

31 Gen 2026 - 12:56
videovideo

Sarà una serata di San Valentino speciale per la Serie A: il match-clou della 25esima giornata, Inter-Juventus, infatti è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45. Il turno di campionato, lo ha reso noto oggi la Lega di Serie A, comincia venerdì sera con Pisa-Milan, per proseguire il giorno successivo con Como-Fiorentina alle 15, e Lazio-Atalanta, alle 18, che anticipano il 'Derby d'Italia'. Domenica 15 febbraio all'ora di pranzo scendono in campo Udinese e Sassuolo, mentre alle 15 si giocano due sfide salvezza in contemporanea: Cremonese-Genoa e Parma-Verona, prima di Torino-Bologna, alle 18. Alle 20.45 secondo big match di giornata tra Napoli e Roma che si affrontano al Maradona 24 ore prima di Cagliari-Lecce, in programma lunedì. Mercoledì 18 febbraio alle 20.45 è programmato invece il recupero di Milan-Como valevole per la 24esima giornata.

La 26esima giornata si apre venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona, mentre sabato 21 alle 15.00 la Juve cerca la rivincita contro il Como a Torino. Alle 18.00 l'Inter in campo a Lecce e alle 20.45 il Cagliari ospita la Lazio. Genoa-Torino si sfidano domenica alle 12.30, poi occhi puntati sulla New Balance Arena per Atalanta-Napoli alle 15 e su San Siro per Milan-Parma, alle 18. Il programma della domenica si chiude con Roma-Cremonese, mentre il turno si conclude lunedì 23 febbraio: Fiorentina-Pisa si sfidano alle 18.30, Bologna-Udinese alle 20.45.

SERIE A GIORNATA 25
Venerdì 13 febbraio alle 20.45 Pisa-Milan

Sabato 14 febbraio alle 15 Como-Fiorentina

Sabato 14 febbraio alle 18 Lazio-Atalanta

Sabato 14 febbraio alle 20.45 Inter-Juve

Domenica 15 febbraio alle 12.30 Udinese-Sassuolo

Domenica 15 febbraio alle 15 Cremonese-Genoa

Domenica 15 febbraio alle 15 Parma-Verona

Domenica 15 alle 18 Torino-Bologna

Domenica 15 alle 20.45 Napoli-Roma

Lunedì 16 alle 20.45 Cagliari-Lecce

SERIE A GIORNATA 26
Venerdì 20 alle 20.45 Sassuolo-Verona

Sabato 21 febbraio alle 15 Juventus-Como

Sabato 21 febbraio alle 18 Lecce-Inter

Sabato 21 febbraio alle 20.45 Cagliari-Lazio

Domenica 22 febbraio alle 12.30 Genoa-Torino

Domenica 22 febbraio alle 15 Atalanta-Napoli

Domenica 22 febbraio alle 18 Milan-Parma

Domenica 22 febbraio alle 20.45 Roma-Cremonese

Lunedì 23 febbraio alle 18.30 Fiorentina-Pisa

Lunedì 23 febbraio alle 20.45 Bologna-Udinese

serie a
inter juve
inter
juventus
anticipi e posticipi

