Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juve si gioca il giorno di San Valentino

Sarà una serata di San Valentino speciale per la Serie A: il match-clou della 25esima giornata, Inter-Juventus, infatti è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45. Il turno di campionato, lo ha reso noto oggi la Lega di Serie A, comincia venerdì sera con Pisa-Milan, per proseguire il giorno successivo con Como-Fiorentina alle 15, e Lazio-Atalanta, alle 18, che anticipano il 'Derby d'Italia'. Domenica 15 febbraio all'ora di pranzo scendono in campo Udinese e Sassuolo, mentre alle 15 si giocano due sfide salvezza in contemporanea: Cremonese-Genoa e Parma-Verona, prima di Torino-Bologna, alle 18. Alle 20.45 secondo big match di giornata tra Napoli e Roma che si affrontano al Maradona 24 ore prima di Cagliari-Lecce, in programma lunedì. Mercoledì 18 febbraio alle 20.45 è programmato invece il recupero di Milan-Como valevole per la 24esima giornata.