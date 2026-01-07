Audi accende il 2026: primo fire up nella sede di Hinwil

Audi Revolut F1 Team ha completato con successo la prima accensione della della monoposto per il Campionato Mondiale di Formula 1 FIA del 2026. Il 19 dicembre 2025, presso la sede del team a Hinwil, la power unit Audi è stata avviata mentre era installata all'interno del telaio della nuova monoposto: un evento che rappresenta il passaggio del progetto dalla fase di prototipo allo sviluppo avanzato. La prima accensione costituisce una fase cruciale per qualsiasi programma sportivo in Formula 1 poiché rappresenta il culmine dello sviluppo prototipale e conferma la corretta integrazione dei principali componenti. Nel caso del progetto Audi F1 è il risultato tangibile dell'intensa collaborazione tra la divisione powertrain di Neuburg, in Germania, del reparto deputato alla definizione del telaio a Hinwil, in Svizzera, e del distaccamento tecnico di Bicester, nel Regno Unito. L'avvio della vettura rappresenta sia un momento profondamente emozionante - l'auto prende vita per la prima volta - sia una solida base tecnica sulla quale il team continuerà a lavorare incessantemente.