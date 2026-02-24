Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Chi sarà il nuovo Kimi Antonelli? Toto Wolff lo ha individuato in Niccolò Perico. Il direttore della scuderia Mercedes lo ha rifatto e ha messo sotto contratto l'11enne talento bergamasco. Un vero e proprio fenomeno che da anni domina nel mondo dei kart: già 11 titoli conquistati! Quest'anno il passaggio di categoria in OKJ: prime tre gare e tre vittorie. Con Mercedes, che lo ha decisamente corteggiato, ha firmato un contratto pluriennale e ora è finalmente arrivato l'annuncio: farà parte del Junior Program, lo stesso dove è cresciuto proprio Kimi Antonelli. Il fresco 11enne, li ha compiuti il 15 dicembre scorso, ha già preso contatto con la sua nuova realtà: "Sono molto grato di questa grande opportunità, ringrazio Mercedes e Toto Wolff che mi ha voluto fortemente. Ora devo rimanere concentrato e continuare a fare bene: sono sicuramente motivato e darò il massimo". Parole, rilasciate in esclusiva a Sportmediaset, che rispecchiano la sua maturità, nonostante la sua giovane età.