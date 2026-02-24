IN MERCEDES A 11 ANNI

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Il talento 11enne bergamasco ha firmato con Mercedes: "Sono orgoglioso, darò il massimo"

di Simone Redaelli
24 Feb 2026 - 09:35

Chi sarà il nuovo Kimi Antonelli? Toto Wolff lo ha individuato in Niccolò Perico. Il direttore della scuderia Mercedes lo ha rifatto e ha messo sotto contratto l'11enne talento bergamasco. Un vero e proprio fenomeno che da anni domina nel mondo dei kart: già 11 titoli conquistati! Quest'anno il passaggio di categoria in OKJ: prime tre gare e tre vittorie. Con Mercedes, che lo ha decisamente corteggiato, ha firmato un contratto pluriennale e ora è finalmente arrivato l'annuncio: farà parte del Junior Program, lo stesso dove è cresciuto proprio Kimi Antonelli. Il fresco 11enne, li ha compiuti il 15 dicembre scorso, ha già preso contatto con la sua nuova realtà: "Sono molto grato di questa grande opportunità, ringrazio Mercedes e Toto Wolff che mi ha voluto fortemente. Ora devo rimanere concentrato e continuare a fare bene: sono sicuramente motivato e darò il massimo". Parole, rilasciate in esclusiva a Sportmediaset, che rispecchiano la sua maturità, nonostante la sua giovane età.

Niccolò Perico sulle orme di Kimi Antonelli: ha firmato con Mercedes

1 di 55
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Capello biondo lungo, il sorriso innocente, ma la grinta da vero pilota. Energia positiva, certo la strada per arrivare in Formula 1 è ancora lunga. Niccolò è cresciuto guidando grazie al papà Alessandro, forte rallysta italiano, che lo ha messo sul kart già all'età di 3 anni. Lui, fin da subito, ha mostrato del gran talento. Tanti allenamenti e sacrifici, con costanza. Come Rovanpera, due volte campione del mondo Wrc, già guida le macchine da rally 2 lasciando tutti a bocca aperta. Al suo fianco, insieme a papà Alessandro a seguirlo in pista, il pilota Wec Matteo Cressoni che lo segue e lo consiglia da sempre. Un ruolo importante per la sua crescita professionale. Niccolò, poi, si è fatto notare a suon di vittorie: prima con il team Energy Corse e successivamente con il team Driver. Il percorso è già stato tracciato, ancora 4 anni nei kart e poi l'approdo nel mondo delle Formula. C'è ancora tanto da dimostrare, ma Niccolò Perico non vuole sprecare questa grande occasione.

videovideo
formula 1
mercedes
antonelli
kimi antonelli
talento
f1
rally
perico
niccolo perico

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Le nuove vetture sono più lente di oltre due secondi e mezzo

La safety car di Formula 1 è in vendita

Red Bull che rischio! La monoposto di Tsunoda va a fuoco

La Ferrari riparte con l'entusiasmo di Hamilton: "Sarà una stagione infernale"

Formula 1, partenze troppo pericolose: vietato l'uso dell'ala mobile

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:53
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."
10:49
Europa e Conference League: gli arbitri per Bologna e Fiorentina
10:46
Turchia, calciatori salvano un gabbiano colpito dal pallone (e poi perdono la partita)
10:38
Breitling e Aston Martin insieme: ecco il Navitimer in edizione limitata
10:30
Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto