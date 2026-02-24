Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Niccolò Perico sulle orme di Kimi Antonelli: ha firmato con Mercedes
Il talento 11enne bergamasco ha firmato con Mercedes: "Sono orgoglioso, darò il massimo"di Simone Redaelli
Chi sarà il nuovo Kimi Antonelli? Toto Wolff lo ha individuato in Niccolò Perico. Il direttore della scuderia Mercedes lo ha rifatto e ha messo sotto contratto l'11enne talento bergamasco. Un vero e proprio fenomeno che da anni domina nel mondo dei kart: già 11 titoli conquistati! Quest'anno il passaggio di categoria in OKJ: prime tre gare e tre vittorie. Con Mercedes, che lo ha decisamente corteggiato, ha firmato un contratto pluriennale e ora è finalmente arrivato l'annuncio: farà parte del Junior Program, lo stesso dove è cresciuto proprio Kimi Antonelli. Il fresco 11enne, li ha compiuti il 15 dicembre scorso, ha già preso contatto con la sua nuova realtà: "Sono molto grato di questa grande opportunità, ringrazio Mercedes e Toto Wolff che mi ha voluto fortemente. Ora devo rimanere concentrato e continuare a fare bene: sono sicuramente motivato e darò il massimo". Parole, rilasciate in esclusiva a Sportmediaset, che rispecchiano la sua maturità, nonostante la sua giovane età.
Capello biondo lungo, il sorriso innocente, ma la grinta da vero pilota. Energia positiva, certo la strada per arrivare in Formula 1 è ancora lunga. Niccolò è cresciuto guidando grazie al papà Alessandro, forte rallysta italiano, che lo ha messo sul kart già all'età di 3 anni. Lui, fin da subito, ha mostrato del gran talento. Tanti allenamenti e sacrifici, con costanza. Come Rovanpera, due volte campione del mondo Wrc, già guida le macchine da rally 2 lasciando tutti a bocca aperta. Al suo fianco, insieme a papà Alessandro a seguirlo in pista, il pilota Wec Matteo Cressoni che lo segue e lo consiglia da sempre. Un ruolo importante per la sua crescita professionale. Niccolò, poi, si è fatto notare a suon di vittorie: prima con il team Energy Corse e successivamente con il team Driver. Il percorso è già stato tracciato, ancora 4 anni nei kart e poi l'approdo nel mondo delle Formula. C'è ancora tanto da dimostrare, ma Niccolò Perico non vuole sprecare questa grande occasione.