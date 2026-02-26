Mercedes: la divisa di Adidas sembra quella di una squadra di calcio
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Svelata la Silver Arrow collection 2026. Continua la partnership tra Mercedes-AMG F1 e Adidas. La nuova divisa ricorda quelle delle squadre di calcio. Due modelli d'eccezione: Kimi Antonelli e George Russelldi Redazione
Silver Arrow collection 2026. Questo è il nome della nuova collezione di Adidas per il team di Formula 1 della Mercedes. Adidas, da qualche anno ha deciso di investire anche nel mondo dei motori. Questa nuova linea sembra ispirarsi al mondo del calcio, ambiente che il marchio sportivo conosce molto bene. La nuova linea ricorda le divise delle squadre di calcio, soprattutto quella della nazionale tedesca. Una collaborazione tra Adidas e la Germania che terminerà proprio a fine 2026. Infatti, dopo 54 anni, i tedeschi vestiranno Nike.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa