MODA IN PISTA

Mercedes: la divisa di Adidas sembra quella di una squadra di calcio

Svelata la Silver Arrow collection 2026. Continua la partnership tra Mercedes-AMG F1 e Adidas. La nuova divisa ricorda quelle delle squadre di calcio. Due modelli d'eccezione: Kimi Antonelli e George Russell

di Redazione
26 Feb 2026 - 12:29

Silver Arrow collection 2026. Questo è il nome della nuova collezione di Adidas per il team di Formula 1 della Mercedes. Adidas, da qualche anno ha deciso di investire anche nel mondo dei motori. Questa nuova linea sembra ispirarsi al mondo del calcio, ambiente che il marchio sportivo conosce molto bene. La nuova linea ricorda le divise delle squadre di calcio, soprattutto quella della nazionale tedesca. Una collaborazione tra Adidas e la Germania che terminerà proprio a fine 2026. Infatti, dopo 54 anni, i tedeschi vestiranno Nike.

Mercedes: la divisa di Adidas sembra quella di una squadra di calcio

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ti potrebbe interessare

videovideo
f1
formula 1
mercedes
george russell
kimi antonelli
tuta mercedes adidas
tuta mercedes
adidas

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Red Bull che rischio! La monoposto di Tsunoda va a fuoco

Formula 1, partenze troppo pericolose: vietato l'uso dell'ala mobile

La safety car di Formula 1 è in vendita

GP Australia: la Formula 1 intitola curva-6 a due donne

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:39
Salernitana, Cosmi: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia"
14:35
La ONG UE vorrebbe obbligare le aziende a usare veicoli ecologici
Gorilla da Lucas Hernandez
14:35
Gorilla da Lucas Hernandez
CR7, esultanza o provocazione?
14:34
CR7, esultanza o provocazione?
Messi e il baby tifoso
14:32
Messi e il baby tifoso