GP Australia: la Formula 1 intitola curva-6 a due donne

La stagione 2026 è pronta a entrare nel vivo. Nuove regole, nuove macchine, nuove sfide: una nuova "era" della Formula 1 sembra davvero alle porte. Non soltanto dal punto di vista tecnico, perché il Circus sembra voler imprimere una svolta alla percezione stessa del prodotto sportivo. S'inizia subito con il Gp d'Australia, il cui circuito, Albert Park, intitolerà una curva a due donne. È la prima volta.

Non una coincidenza

Questa inedita intitolazione a ridosso del primo Gp dell'anno non è una coincidenza: la bandiera a scacchi sulla stagione '26 sventolerà l'8 marzo. Festa internazionale della donna. Quale occasione migliore - dunque - per celebrare due donne delle corse: le ingegnere Hannah Schmitz e Laura Müller, che vedranno i loro nomi associati alla curva -6 del circuito australiano. Un riconoscimento per l'impegno e la competenza dimostrate in uno sport e in un settore a netta prevalenza maschile.

Due numeri 1

Schmitz e Müller sono due tra le professioniste più apprezzate. La prima è la responsabile delle strategie di gara di Red Bull e ha dimostrato - nel corso degli anni - una capacità di lettura e adattamento alla corsa non indifferente. Tra i risultati più significativi, il ribaltamento da lei orchestrato, in favore di Red Bull, durante il Gp di Monaco nel 2022. Müller lavora invece in Haas ed è ingegnera di pista di Esteban Ocon: la prima donna nella storia della Formula 1 ad assumere tale incarico.