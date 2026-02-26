Pirelli, è addio con Mario Isola

Mercedes: la divisa di Adidas sembra quella di una squadra di calcio
Cambio al vertice, il nuovo responsabile del motorsport sarà Dario Marrafuschi. Isola verso nuove sfide professionalidi Redazione
È addio tra Mario Isola e Pirelli. Con un comunicato stampa, il fornitore ufficiale degli pneumatici di Formula 1 ha annunciato la separazione dal primo di luglio.
Questo il contenuto della nota ufficiale di Pirelli:
"Pirelli comunica che, a partire dal prossimo 1 marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Reponsabile della business unit Motorsport di Pirelli. Per le attività di Formula 1, al fine di assicurare la migliore e più efficace transizione nel ruolo, sarà affiancato da Mario Isola fino al 1 luglio, quando Isola lascerà l’azienda per nuove sfide professionali.
Marrafuschi, in azienda dal 2008, ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali di Pirelli. Dario Marrafuschi, come prima Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport.
La Società ringrazia Mario Isola per la dedizione e la grande passione con cui ha contribuito negli anni allo sviluppo della business unit Motorsport".
