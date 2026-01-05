Cadillac e Audi, un esordio... e mezzo nella Formula Uno 2026

Da parte sua, Cadillac risponde mettendo in panchina il cinese Guanyu Zhou e lo statunitense Bryan Herta. Il pilota cinese ex Alfa Romeo, Sauber e Ferrari (limitatamente al ruolo di pilota del simulatore) in uscita da Maranello è stato annunciato lunedì 5 gennaio come pilota di riserva, (anche) in attesa che Herta maturi i requisiti per la superlicenza. Il californiano figlio d'arte (sua padre era Bryan, per intenderci lo... sparring partner di Alex Zanardi nel mitico sorpasso al Cavatappi di Laguna Seca nel 1996) lascia la Indycar - nella quale ha corso dal 2020 al 2025 con Andretti Autosport - per un impegno 2026 in Formula 2 con Hitech (compagmo di squadra il giapponese Ritomo Miyata), negli stessi fine settimana del Gran Premi. Obiettivo di Colton guadagnarsi un sedile Cadillac da titolare per il 2027 a scapito di uno "a scelta" tra l'ex Sauber (e Mercedes) Bottas e l'ex Red Bull Perez: due piloti richiamati in servizio attivo dalla loro dorata pensione. Come detto sopra, una scelta forse obbligata per Cadillac ma ben poco in linea con le prospettive di una Formula Uno che - nelle parole dei suoi esponenti apicali - non perde occasione di menare vanto di essere sempre più innovativa, giovane e proiettata nel futuro. Più che altro un "ritorno al futuro" in questo caso.