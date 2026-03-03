Serie B: Venezia e Monza non sbagliano, ko il Modena

Prosegue il momento d’oro del Sudtirol, vincente 4-0 in casa della Reggiana. L’Alto si impone grazie alle reti di Kofler (39’), Pecorino (83’), Casiraghi (86’) e Merkaj (93’) e sale così a 37 punti in classifica. Resta invece ferma a 29 punti la Regia. A festeggiare un successo è pure l’Entella, 2-1 sul Modena. Del Lungo (35’) e Karic (85’) – poi espulso – fanno felici i liguri, che interrompono una striscia di tre sconfitte consecutive e si portano a 28 punti. I Canarini rimangono a 43 punti, incassando il secondo ko di fila, nonostante la rete di Tonoli (45’+2’). A quota 34 punti si erge, infine, il Padova, grazie al 2-2 sullo Spezia: in gol Sgarbi (39’) e Lasagna (78’) per i padroni di casa, Artistico (24’) e Bonfanti (82’) per gli ospiti. La formazione di Donadoni si porta invece a 26 punti.