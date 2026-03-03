serie b

Serie B: Venezia e Monza non sbagliano, ko il Modena

Si conferma la coppia al vertice della classifica: i lagunari superano 4-0 l’Avellino, i brianzoli 3-1 il Cesena

Il turno infrasettimanale valevole per la 28ª giornata di Serie B registra il ritorno alla vittoria del Venezia, che si impone 4-0 al Penzo contro l’Avellino. La squadra di Stroppa conferma così il proprio status di capolista, a pari punti con il Monza. I brianzoli passano infatti 3-1 a Cesena, mantenendosi dunque al vertice della classifica proprio insieme ai lagunari. L’Entella mette invece ko 2-1 il Modena, mentre il Sudtirol batte 4-0 la Reggiana. È 2-2 in Padova-Spezia.

VENEZIA-AVELLINO 4-0

Il Venezia accoglie l’Avellino al Penzo, dove i campani restano in dieci già al 34’: Tutino viene infatti espulso per un brutto intervento su Franjic, lasciando i compagni in inferiorità numerica. I lagunari ne approfittano immediatamente e al 38’ salgono sull’1-0, grazie al gol di Dagasso. Passano due minuti e la formazione di Stroppa trova pure il raddoppio, con l’autorete di Reale sul cross di Sagrado. Il primo tempo da incubo dell’Avellino non è però ancora finito: al 44’ Busio timbra, infatti, il 3-0, sigillando di fatto il match con una frazione d’anticipo. Nella ripresa Dagasso cala pure il poker al 91’, prima di festeggiare il ritorno alla vittoria al triplice fischio. Il Venezia resta, dunque, al primo posto in classifica con 60 punti, mentre a 30 punti rimane l’Avellino, che chiude pure in nove per il rosso a Le Borgne (86’).

CESENA-MONZA 1-3

Il Monza fa visita al Manuzzi, per il match contro il Cesena. I brianzoli rischiano in avvio di partita, ma al 25’ sbloccano il risultato con Azzi: il centrocampista biancorosso riceve palla da Pessina e buca Klinsmann con un gran tiro dalla distanza. I romagnoli cercano, allora, una risposta immediata e la trovano dopo pochi secondi con Frabotta: il suo gol viene però annullato per un fallo commesso da Cerri. Il Monza tira un sospiro di sollievo e al 33’ vola sul 2-0: questa volta Azzi veste i panni dell’assistman, servendo a Cutrone un pallone che l’ex Como deve solo spingere in rete. Proprio Azzi viene però espulso al 70’ (doppia ammonizione) e la squadra di Bianco è quindi costretta a chiudere in dieci contro undici. L’uomo in meno non frena tuttavia gli ospiti: Petagna segna il 3-0 al 79’, mettendo la parola “fine” sulla partita. Il gol di Frabotta al 93’ serve infatti solo a cambiare il risultato finale. Il Monza centra la quarta vittoria di fila e sale a 60 punti, gli stessi del Venezia capolista. A 38 punti resta invece il Cesena, al quarto ko nelle ultime cinque giornate.

LE ALTRE PARTITE

Prosegue il momento d’oro del Sudtirol, vincente 4-0 in casa della Reggiana. L’Alto si impone grazie alle reti di Kofler (39’), Pecorino (83’), Casiraghi (86’) e Merkaj (93’) e sale così a 37 punti in classifica. Resta invece ferma a 29 punti la Regia. A festeggiare un successo è pure l’Entella, 2-1 sul Modena. Del Lungo (35’) e Karic (85’) – poi espulso – fanno felici i liguri, che interrompono una striscia di tre sconfitte consecutive e si portano a 28 punti. I Canarini rimangono a 43 punti, incassando il secondo ko di fila, nonostante la rete di Tonoli (45’+2’). A quota 34 punti si erge, infine, il Padova, grazie al 2-2 sullo Spezia: in gol Sgarbi (39’) e Lasagna (78’) per i padroni di casa, Artistico (24’) e Bonfanti (82’) per gli ospiti. La formazione di Donadoni si porta invece a 26 punti.

