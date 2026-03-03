Buongiorno: "Contenti per Lukaku, De Bruyne ha grande voglia"

03 Mar 2026 - 21:27

"Stiamo lavorando per migliorarci sempre e per avere il miglior Napoli possibile. Questo Napoli vuole un futuro dove tutti remano nella stessa direzione, dove i giocatori danno il 100% e sanno quello che devono fare. Qui c'è voglia, spirito e unione". Così il difensore Alessandro Buongiorno a Radio Crc. Il centrale sottolinea che "Verona-Napoli è stata una partita difficile. Ovviamente quando vai a giocare in trasferta contro squadre come il Verona, come ha detto il mister, hai solo da perdere. Credo che avremmo potuto fare meglio a livello tecnico-tattico, nel giro palla e nel cercare combinazioni migliori per segnare". Su singoli in attacco, Buongiorno spiega: "siamo contentissimi per Lukaku tornato al gol. È stato certamente un periodo molto difficile per lui ed è fondamentale riaverlo con noi, non solo per l'aspetto tecnico ma per il suo carisma e per la persona che è. Speriamo possa darci una grande mano. Il tridente d'attacco del Napoli secondo me ha grandi potenzialità. Io preferisco sempre guardare prima le persone con cui gioco rispetto ai calciatori. Alisson, Hojlund e Vergara sono tre ottimi ragazzi con voglia di crescere e di migliorarsi. De Bruyne - aggiunge il difensore - l'ho visto molto bene anche a livello fisico, con grande carica e voglia. Ha qualità tecniche e carisma".

