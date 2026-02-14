Serie B: dilagano Venezia e Palermo. Ok Samp, Modena e Catanzaro
I lagunari superano 4-0 il Cesena, 3-0 dei rosanero sull'Entella. Vincono pure i blucerchiati, i Canarini e i giallorossi
Nella venticinquesima giornata di Serie B, non sbagliano Palermo e Venezia. I rosanero battono 3-0 la Virtus Entella con il solito Pohjanpalo, segnano anche Ranocchia e Pierozzi: è momentaneo terzo posto in attesa del Monza. I lagunari provano la fuga con il 4-0 a Cesena firmato da Busio, Adorante, Hainaut e Lauberbach (su rigore). Sorridono anche Sampdoria, Modena e Catanzaro, che superano Padova (1-0), Carrarese (2-0) e Mantova (2-0).
CESENA-VENEZIA 0-4
Il Venezia torna alla vittoria dopo lo scivolone col Modena e avvisa Frosinone e Monza: messaggio chiarissimo alle rivali per il ritorno in Serie A, visto che al Manuzzi finisce 4-0 per la capolista. I lagunari allungano a fine primo tempo, visto che al 37' è ancora 0-0. Poi si scatenano Busio e, soprattutto, Adorante, che nel recupero del primo tempo indirizza la gara: all'intervallo, è 2-0 per gli arancioneroverdi. Che, nella ripresa, chiudono i conti prima che i romagnoli possano operare cambi per provare a stravolgere la partita: al 62', infatti, Doumbia serve Hainaut che cala il tris e fa calare il sipario sul match. Nel recupero, c'è spazio anche per la gioia personale di Lauberbach, che al 64' entra al posto proprio di Adorante e nel recupero cala il poker su calcio di rigore. In attesa di Spezia-Frosinone e Monza-Juve Stabia, il Venezia è a +5 sul terzo posto. Resta a 37, invece, il Cesena, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite.
PALERMO-VIRTUS ENTELLA 3-0
Il Palermo rafforza la sua candidatura per la lotta alla promozione diretta grazie al netto 3-0 in casa contro la Virtus Entella. La partita è già in ghiaccio nel primo tempo: al 4', Augello serve Pohjanpalo che sblocca, mentre prima dell'intervallo Ranocchia raddoppia. A inizio ripresa, infine, Pierozzi chiude i giochi: Palermo a 48 punti e almeno per una sera è terzo insieme al Monza a -1 dal Frosinone secondo. Resta a quota 25, invece, la formazione ligure, che non riesce a dare seguito al 3-1 col Cesena.
SAMPDORIA-PADOVA 1-0
La Sampdoria prosegue la sua risalita: sesto risultato utile consecutivo per i blucerchiati, che battono 1-0 il Padova e salgono a 29 punti, avvicinando virtualmente la salvezza, decisamente più sofferta lo scorso anno. La partita si decide al 34' dal dischetto grazie a Brunori, poi Cherubini prende il posto di Pierini infortunato. I veneti non riescono a pareggiare nel finale e subiscono l'aggancio all'undicesimo posto in classifica.
LE ALTRE PARTITE
Il Modena batte 2-0 la Carrarese e centra il secondo successo di fila dopo quello di Venezia. A regalare i tre punti ai Canarini è il promesso sposo dell'Inter, Massolin, a segno al 33' su assist di De Luca. In pieno recupero, Defrel raddoppia ed evita agli emiliani un finale in apprensione. I toscani si allontanano ulteriormente dalla zona playoff, che resta paradossalmente, nonostante il decimo posto, più lontana dei playout. Nella nebbia del primo tempo, il Catanzaro piega 2-0 il Mantova al Ceravolo e si riprende il quinto posto: apre subito Iemmello, poi prima dell'intervallo raddoppia Pontisso. La squadra di Modesto resta a 23 punti, ancora in piena zona calda.