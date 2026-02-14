Serie B: dilagano Venezia e Palermo. Ok Samp, Modena e Catanzaro

CESENA-VENEZIA 0-4

Il Venezia torna alla vittoria dopo lo scivolone col Modena e avvisa Frosinone e Monza: messaggio chiarissimo alle rivali per il ritorno in Serie A, visto che al Manuzzi finisce 4-0 per la capolista. I lagunari allungano a fine primo tempo, visto che al 37' è ancora 0-0. Poi si scatenano Busio e, soprattutto, Adorante, che nel recupero del primo tempo indirizza la gara: all'intervallo, è 2-0 per gli arancioneroverdi. Che, nella ripresa, chiudono i conti prima che i romagnoli possano operare cambi per provare a stravolgere la partita: al 62', infatti, Doumbia serve Hainaut che cala il tris e fa calare il sipario sul match. Nel recupero, c'è spazio anche per la gioia personale di Lauberbach, che al 64' entra al posto proprio di Adorante e nel recupero cala il poker su calcio di rigore. In attesa di Spezia-Frosinone e Monza-Juve Stabia, il Venezia è a +5 sul terzo posto. Resta a 37, invece, il Cesena, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite.