Serie B: Palermo ko a Pescara, pari per il Frosinone a Catanzaro

Nel ventisettesimo turno di Serie B Palermo e Frosinone non riescono ad avvicinarsi a Venezia e Monza in vetta. I rosanero cadono sul campo del Pescara, rimonta dei padroni di casa per 2-1: Pohjanpalo al 47’ illude gli ospiti, poi Lorenzo Insigne pareggia al 55’ e Meazzi completa la rimonta all’87’. Frenano anche i ciociari, 2-2 a Catanzaro: calabresi avanti due volte con Frosinini e Liberali, Cichella e Fiori regalano un punto agli ospiti.