Serie B: Palermo ko a Pescara, pari per il Frosinone a Catanzaro
Primo gol di Insigne dopo il ritorno, 2-1 in rimonta ai rosanero: 2-2 tra i calabresi e i ciociari
Nel ventisettesimo turno di Serie B Palermo e Frosinone non riescono ad avvicinarsi a Venezia e Monza in vetta. I rosanero cadono sul campo del Pescara, rimonta dei padroni di casa per 2-1: Pohjanpalo al 47’ illude gli ospiti, poi Lorenzo Insigne pareggia al 55’ e Meazzi completa la rimonta all’87’. Frenano anche i ciociari, 2-2 a Catanzaro: calabresi avanti due volte con Frosinini e Liberali, Cichella e Fiori regalano un punto agli ospiti.
PESCARA-PALERMO 2-1
Cade il Palermo, il Pescara rimonta per 2-1 nel finale all’Adriatico. Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi, con nessuna delle due squadre che riesce a sfondare. Al duplice fischio le reti sono ancora bianche, ma le cose cambiano a inizio ripresa: Segre apparecchia per l’1-0 di Pohjanpalo al 47’, con i rosanero che mettono il muso avanti. La reazione dei padroni di casa è immediata: al 55’ Lorenzo Insigne sfrutta l’assist di Di Nardo e torna al gol in maglia Pescara dopo il ritorno. L’inerzia si sposta dalla parte degli abruzzesi, che all’87’ completano la rimonta con Meazzi, entrato proprio al posto di Insigne. Il Palermo con questo ko rimane fermo a 51 punti, al quarto posto. Sale a 21 il Pescara, sempre in ultima posizione ma un po’ più vicina al treno play-out.
CATANZARO-FROSINONE 2-2
Nemmeno il Frosinone riesce ad avvicinarsi a Venezia e Monza, solo 2-2 in rimonta sul campo del Catanzaro. In avvio i ciociari sembrano avere più idee, ma verso la fine del primo tempo i padroni di casa stappano la partita: in pieno recupero Frosinini porta avanti i calabresi (45’ +2). Dopo la pausa gli uomini di Aquilani raddoppiano, subito al 46’ con l’ex Milan Liberali. Dopo il raddoppio gli ospiti si scuotono, acciuffando il pareggio: tre minuti dopo il 2-0 Cichella accorcia le distanze, poi al 67’ Oyono trova l’assist per il definitivo 2-2 di Fiori. Il Frosinone sale a 54 punti, a -3 dalle due squadre in vetta: tocca quota 45 il Catanzaro, in quinta posizione e a -6 dal Palermo.
MANTOVA-CARRARESE 1-1
Pareggio con tanti rimpianti per il Mantova, 1-1 in casa contro la Carrarese. Pronti via e Bragantini porta avanti i padroni di casa dopo pochi secondi, con la rete dell’1-0. Gli ospiti sfiorano il pari all’11’ e al 33’ con Schiavi, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. I toscani riescono a trovare l’1-1 all’80’ con Hasa, ma in pieno recupero i biancorossi hanno un’occasione d’oro: calcio di rigore assegnato dopo controllo Var, ma dal dischetto Ruocco colpisce la traversa. La Carrarese dopo questo 1-1 sale a 31 punti, quattro in più rispetto ai 27 totalizzati fin qui dal Mantova (in piena zona play-out).