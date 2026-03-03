Inter, Marotta: "Arsenal su Pio? No, è un nostro tesoro"

03 Mar 2026 - 20:54
© IPA

© IPA

Prima dell'andata della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato così: "Sconfitta col Bodo?Abbiamo voltato pagina. Certamente c'è rammarico, ma è servita come esperienza. Giocare su diverse competizioni significa affrontare insidie e difficoltà: non si può vincere tutto. Nico Paz? Sicuramente un giocatore interessante, di talento, ma mi pare che il Real Madid abbia una clausola di recompra. Arsenal su Pio? Non è vero, la nostra società non vuole vendere, non facciamo player trading. Pio Esposito è un nostro tesoro. Poi nel futuro tutto può succedere ma è un futuro molto lontano. Derby decisivo? No, ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione. Sicuramente sarà importante. Ma ci sono ancora tantissime giornate da disputare". 

videovideo
inter
pio esposito
nico paz
mercato inter
marotta
derby di milano

Ultimi video

01:41
Leao, il derby nel mirino

Leao, il derby nel mirino

02:25
DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH

Pio, Nico Paz e la Champions: la verità di Marotta

01:11
DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

02:25
Pio Esposito all'Arsenal, Marotta fa chiarezza

L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"

00:39
Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

01:49
DICH FERRARA PER SITO 3/3 DICH

Ferrara: "Napoli costante nonostante infortuni. Merita la Champions"

01:31
DICH RANOCCHIA PER SITO 3/3 DICH

Ranocchia: "Inter, se vinci il derby è quasi fatta per lo Scudetto"

00:59
DICH PALLADINO PER SITO 3/3 DICH

Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

04:17
Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

03:04
Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

01:26
Coppa Italia, Sarri si gioca tutto

Coppa Italia, Sarri si gioca tutto

03:58
Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

02:32
Inter, tutto in 7 giorni

Inter, tutto in 7 giorni

02:37
Fabregas e l'Inter

Fabregas e l'Inter

01:59
Il fenomeno Como

Il fenomeno Como

01:41
Leao, il derby nel mirino

Leao, il derby nel mirino

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:27
Buongiorno: "Contenti per Lukaku, De Bruyne ha grande voglia"
20:54
Inter, Marotta: "Arsenal su Pio? No, è un nostro tesoro"
20:21
Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero
19:38
Davis, ma che fai? Il trucco per liberarsi dalla marcatura fa ridere anche Ranieri
19:34
Tegola Napoli: guai muscolari per Lobotka, Torino a rischio