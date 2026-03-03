Como-Inter, anche il Sinigaglia non perdona: Bastoni fischiato a ogni tocco

03 Mar 2026 - 23:43
© IPA

© IPA

Un film già visto. Dopo i fischi al Via del Mar, Alessandro Bastoni è stato preso di mira anche dal Sinigaglia. I tifosi del Como hanno seguito "l'esempio" di quelli del Lecce e nella semifinale di andata di Coppa Italia hanno preso di mira dal primo minuti il centrale azzurro. Il motivo dei fischi? La simulazione di Bastoni, e la relativa esultanza, contro la Juventus costata il secondo giallo a Pierre Kalulu. Nemmeno le scuse in conferenza stampa sono bastate per risparmiarlo dalle bordate di fischi. Anche Christian Panucci nel post partita di SportMediaset ha commentato la situazione: "Anche io ho simulato in carriera, il problema è stata l'esultanza. Ora però basta: è un patrimonio della Nazionale. Il problema è che oggi ci sono i social e tutti fanno i fenomeni..."

Dopo il caso di San Siro, il centrale azzurro è stato beccato in tutte le trasferte disputate in stadi italiani (quelli del Bodo l'hanno "risparmiato"). Che Bastoni sia condannato a scontare le pene del suo peccato fino a fine stagione? Alla prossima trasferta l'ardua sentenza. 

videovideo
inter
bastoni
simulazione
fischi
pierre kalulu
lecce
como
coppa italia

Ultimi video

04:17
Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

03:47
Darmian: "Abbiamo giocato senza pensare al derby"

Darmian: "Abbiamo giocato senza pensare al derby"

04:51
Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

06:35
Fàbregas: "Partita tattica, ma abbiamo avuto delle chance"

Fabregas: "Meritavamo di vincere, l'Inter ha fatto solo un tiro. Sul futuro... ""

01:14
Luis Henrique e Carlos Augusto: "In casa siamo troppo forti"

Luis Henrique e Carlos Augusto: "In casa siamo troppo forti"

02:22
Darmian: "Importante non aver preso gol"

Darmian: "Importante non aver preso gol"

03:15
Como-Inter 0-0, poche occasioni, tutto rimandato al ritorno

Como-Inter 0-0, poche occasioni, tutto rimandato al ritorno

00:39
Como-Inter, Valle sbaglia un gol clamoroso

Como-Inter, Valle sbaglia un gol clamoroso

02:25
DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH

Pio, Nico Paz e la Champions: la verità di Marotta

02:25
Pio Esposito all'Arsenal, Marotta fa chiarezza

L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"

00:39
Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

01:49
DICH FERRARA PER SITO 3/3 DICH

Ferrara: "Napoli costante nonostante infortuni. Merita la Champions"

01:31
DICH RANOCCHIA PER SITO 3/3 DICH

Ranocchia: "Inter, se vinci il derby è quasi fatta per lo Scudetto"

01:11
DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

00:59
DICH PALLADINO PER SITO 3/3 DICH

Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

04:17
Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:43
Como-Inter, anche il Sinigaglia non perdona: Bastoni fischiato a ogni tocco
21:27
Buongiorno: "Contenti per Lukaku, De Bruyne ha grande voglia"
20:54
Inter, Marotta: "Arsenal su Pio? No, è un nostro tesoro"
20:21
Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero
19:38
Davis, ma che fai? Il trucco per liberarsi dalla marcatura fa ridere anche Ranieri