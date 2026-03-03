Como-Inter, anche il Sinigaglia non perdona: Bastoni fischiato a ogni tocco
© IPA
Un film già visto. Dopo i fischi al Via del Mar, Alessandro Bastoni è stato preso di mira anche dal Sinigaglia. I tifosi del Como hanno seguito "l'esempio" di quelli del Lecce e nella semifinale di andata di Coppa Italia hanno preso di mira dal primo minuti il centrale azzurro. Il motivo dei fischi? La simulazione di Bastoni, e la relativa esultanza, contro la Juventus costata il secondo giallo a Pierre Kalulu. Nemmeno le scuse in conferenza stampa sono bastate per risparmiarlo dalle bordate di fischi. Anche Christian Panucci nel post partita di SportMediaset ha commentato la situazione: "Anche io ho simulato in carriera, il problema è stata l'esultanza. Ora però basta: è un patrimonio della Nazionale. Il problema è che oggi ci sono i social e tutti fanno i fenomeni..."
Dopo il caso di San Siro, il centrale azzurro è stato beccato in tutte le trasferte disputate in stadi italiani (quelli del Bodo l'hanno "risparmiato"). Che Bastoni sia condannato a scontare le pene del suo peccato fino a fine stagione? Alla prossima trasferta l'ardua sentenza.