Como-Inter, anche il Sinigaglia non perdona: Bastoni fischiato a ogni tocco

Un film già visto. Dopo i fischi al Via del Mar, Alessandro Bastoni è stato preso di mira anche dal Sinigaglia. I tifosi del Como hanno seguito "l'esempio" di quelli del Lecce e nella semifinale di andata di Coppa Italia hanno preso di mira dal primo minuti il centrale azzurro. Il motivo dei fischi? La simulazione di Bastoni, e la relativa esultanza, contro la Juventus costata il secondo giallo a Pierre Kalulu. Nemmeno le scuse in conferenza stampa sono bastate per risparmiarlo dalle bordate di fischi. Anche Christian Panucci nel post partita di SportMediaset ha commentato la situazione: "Anche io ho simulato in carriera, il problema è stata l'esultanza. Ora però basta: è un patrimonio della Nazionale. Il problema è che oggi ci sono i social e tutti fanno i fenomeni..."