Fabregas: "Meritavamo di vincere, l'Inter ha fatto solo un tiro. Sul futuro... "

Il tecnico spagnolo ha commentato lo 0-0 maturato al Sinigaglia contro i nerazzurri

03 Mar 2026 - 23:14
06:35 
"Quando fai una partita contro una grande squadra sei soddisfatto ma con un po' di amarezza. Il risultato è quello che è, nel globale della partita avremmo potuto fare un gol e siamo stati più vicini noi a segnare". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas, commentando a SportMediaset il pareggio contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. "È stata una partita tattica contro la squadra più dominante della Serie A, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Siamo stati

